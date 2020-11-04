Kamil Tüylüoğlu göreve başladı

Geçen hafta Sağlık Bakanlığı kadrosundan istifa ederek ayrılan Kamil Tüylüoğlu, 30 Kasım Cuma günü Bakanlık tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Kocaeli İl Müdürü olarak atanmıştı. Bakanlık tarafından resmi atamanın kendisine tebliğ edilmesinin sonra hemen göreve başladı.

Kamil Tüylüoğlu kimdir?

1978 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Çayeli ilçesinde tamamlayan Tüylüoğlu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 20 yıldır Kocaeli'nde ikamet eden Tüylüoğlu, 2010 itibariyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde Kocaeli Devlet Hastanesi'nde devlet memuru olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla SEKA Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü olarak çalışan Kamil Tüylüoğlu, bu hafta Bakanlık tarafından gerçekleştirilen atama ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kocaeli İl Müdürü olarak dün göreve başladı. Tüylüoğlu, evli ve 1 kız çocuk babasıdır.