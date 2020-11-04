İzmir’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde AFAD’ın son açıklamasına göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralanan bin 35 vatandaşımızdan 898'i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmekte. Yüzlerce vatandaşın da evsiz kalmasına neden olan deprem, Kocaeli’de 1999 yılında meydana gelen depremde hasar gören binaların durumunu yeniden gün yüzüne çıkardı. Depremin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen Kocaeli’de ağır ve orta hasarlı bina sorununu hala devam ediyor.

“27 BİNANIN YOĞUNLUĞU İZMİT’TE”

Kocaeli’de İzmit ağırlıklı 27 binanın hasarlı oluğunu aktaran İl AFAD Müdürü Salim Tekoğul, “Bu hasarlı binalar bilmediğimiz binalar değil, bunlar zaman zaman gündeme geliyor ve ilimizde de hasarlı binalar bulunuyor. Bu binalar ama ağır hasarlı bina değil orta hasarlı binalar olarak biliniyor. Bunun nedeni ise bunların bir kısmının güçlendirilmiş olmasıdır. Aslında ağır hasarlı binalar güçlendirilmez ve mahkeme dolayısıyla orta hasar kararı alınanlar var. Kocaeli genelinde ise 27 tane bina için böyle bir karar alınmış. Bu 27 binanın içinde kendilerinin de içinde bulunduğu, kırsal kesimlerde olan ve terk edilmiş haldeki binalar” dedi.

“99 ÖNCESİ BÜTÜN BİNALAR YIKILMALI”

1999 yılında 7,4 şiddetinde Kocaeli’de meydana gelen depremden dolayı tüm stokun yenilenmesi gerektiğini ifade eden Tekoğul, “99 öncesindeki tüm binaların dönüştürülmesi odaklı bakmak gerekir. 99 depreminden önceki tüm stokun yenilenmesi gerekir. Bunun en bariz örneğini İzmir’de gördük, 99 depremin öncesi yapılan 17 bina çöktü. Bu konunun çok iyi anlaşılması gerekiyor, birisi legaliteyi sağlamış ve iskanı almış, diğeri zamanı kaçırdığı için iskanını alamamış ve sakat gibi gözüküyor. Halbuki her ikisi arasında performans aynı o yüzden bu binalar yıkılacaksa 99 depreminden öncesindeki bütün binaların ele alınması ve yıkılması gerekmektedir. Sanki sadece onlar sakat ve diğerleri sağlam algısı vermemek gerekir. 99 depremi öncesi bütün yapıların incelenmesi, yenilenmesi ve riskli yapı tespitinin yapılması gerekir” dedi.

“EN BÜYÜK NEDENİ İSE PARA”

Ekonomik nedenlerden dolayı kentsel dönüşümün aksadığını ancak şu an yapılmayan bir kentsel dönüşümün depremden sonra 7 kat maliyetli olduğunu aktaran Tekoğul, “Bu tespitlerin yapılması büyük bir iş. Hem devlet hem vatandaş için maliyetli. Bütün işlerin gecikmesinin temel nedeni de bu aslında, her zaman deprem oluyor ama ders alamıyoruz. Bu tespitlerinin yapılmamasının en büyük nedeni ise para, ekonomik sıkıntılar. Büyük maliyet var ama bir konuda herkes hemfikir 99 depremi öncesindeki bütün binalar sakat. 1975 yılındaki deprem yönetmeliğine göre yapılmıştır. O bilgiler, o teknoloji ile yapılmış ve eğer yeni bir riskli yapı tespiti yapılsa hepsi riskli çıkar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunları aşama aşama yapmaya çalışıyor, İstanbul odaklı bir çalışma yürütülerek yapılıyor ancak eğer bunlar yapılmaz ise depremden sonra 7 kat daha maliyetli olacak” şeklinde konuştu.