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04 Kas 2020 - 20:30- Gündem G: 04 Kas 2020 - 21:26

Kocaeli'de 27 ağır hasarlı bina alarm veriyor!

TMMOB’a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut, 99 Marmara Depremi öncesi binaların risk tespitinin yapılmasını ve 6,5’lik bir depremin Kocaeli’de büyük facialar yaratacağını açıkladı

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
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1999 yılında Kocaeli'de 7.4 şiddetindeki deprem nedeni ile yüzlerce bina yıkılırken, depremden önce yıkılmayan 27 tane ağır hasarlı binanın olduğu ve bin 637 tane binanın orta hasarlı olduğu söyleyen  Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Kahraman Bulut, “İzmir’deki Rıza Bey Apartmanı’ndaki gibi bu binaların zaten depreme dayanıksız olduğu belgeli yerel idarenin bu binaları tahliye etmesi ve alt yapı hizmetlerinin kesilmesi gerekir” dedi.  

“DEPREME DAYANIKSIZ VE RİSKLİ”

99 depreminden önce inşa edilmiş 4 kat ve üzeri bütün binaların depreme karşı riskli olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğini söyleyen Kocaeli İMO Başkanı Kahraman Bulut, “Şehrimiz maalesef birinci derece deprem bölgesinde ve zemin olarak da özellikle nüfus yoğunluğunun yoğun olduğu yerlerde de zemin dayanımı düşük. Bu yapılarımızın birçoğu 1999 Marmara Depremi öncesi inşa edildiği için biz o binaları depreme dayanıksız ve riskli ilan ediyoruz. Vatandaşlara ve ilgili kurumlara uyarımız özellikle zemin dayanımının düşük olduğu yerlerde bu haritaya Büyükşehir Belediyesi’nin sitesinden ulaşabilirler. 99 depreminden önce inşa edilmiş 4 kat ve üzeri yapılmış bütün binaların depreme karşı riskli olup olmadığın tespit etmelerini öneriyoruz” dedi.

“21 YILDIR HİÇBİR BELEDİYE YERİNE GETİRMİYOR”

İlimizde 27 tane ağır hasarlı ve bin 637 tane orta hasarlı binanın olduğunu açıklayan Bulut, “Kocaeli’de şu anda kadar 29 tane ağır hasarlı binamız mevcuttu. Bunlardan iki tanesi yıkıldı ve sayı 27’ye düştü. Bir tane orta hasarlı binamız ise ağır hasarlı bina konumuna geçti. Bunun dışında bin 637 tane bina olarak orta hasarlı bina bulunmaktadır. Bu binalarda 21 yıl geçmesine rağmen herhangi bir çalışma yapılmamıştır. İzmir’deki Rıza Bey Apartmanı’ndaki gibi bu binaların zaten depreme dayanıksız olduğu belgeli yerel idarenin bu binaları tahliye etmesi ve alt yapı hizmetlerinin kesilmesi gerekir. Yerel idareler maalesef bunu yerine getirmiyor, üzülerek söylüyorum ki 21 yıldır hiçbir belediye bunu yerine getirmiyor.”

“DEPREME DAYANIKLI ÇIKAN BİR BİNA YOK”

Kocaeli’de 9 yılda 5 binin üzerinde riskli yapı tespitinin yapıldığını ve bunların hiçbirinde sağlam çıkmadığını ifade eden Bulut, “Vatandaşalar binalarının sağlam olduğunu düşünüyor ama bizim yapmış olduğumuz bilimsel tespitlerde bu binaların hepsinin depreme dayanıksız olduğu aşikardır. Bunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın risklidir listesinden de bakabilirler. 5 binin üzerinde Kocaeli’de 9 yılda riskli yapı tespiti yapıldı, 99 depreminden önce yapılmış bütün binalarda daha sağlam çıkan bir bina yok. 99 depreminden önce yapılan bütün binaları depreme dayanıksız olduğunu söylüyoruz” dedi.

“6,5’LİK BİR DEPREM İLE HEZİMETE UĞRARIZ”

Kocaeli’de 6,5’lik bir depremin oldukça hasar vereceğini ifade eden Bulut, “Elazığ, Manisa, Malatya ve İzmir’de olan depremleri değerlendirdiğimiz zaman 6,5 şiddettin de bir depremin Kocaeli’de büyük hasarlara yol açacağını düşünüyoruz. Yapı stokumuzun yüzde 50’si zaten 99 depremini yaşadı ve bu binalarımız depremde örselendi ikinci bir depremde daha da dayanıksız bir hale gelecek. Özellikle eski binalardan kolon eksiltmeler yapılıyor, bu ve bunun önüne geçilmesi için binaların kontrol edilmesini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İŞTE KOCAELİ’NİN 27 AĞIR HASARLI BİNASI (DİŞİ)

İLÇE                       MAHALLE                            CADDE-SOKAK                                BİNA SAHİBİ

Başiskele             Yeşilyurt Mah.                   M. Akif Cad. No:35                          Sedat ÖZKARAASLAN

Başiskele             Yuvacık Mah.                     Çınar çeşme Sok. No:10                Engin ERDEM

Başiskele             Ovacık Mah.                      Alsancak Cad. No:181                    Musa ÇOBAN

Körfez                  Güney Mah.                      Taner Sok. No:6                                             Davut AYDIN

Körfez                  Güney Mah.                      Saatçi Sok. No:15                             Sabahat POYRAZ

Körfez                  Güney Mah.                      Canbey Sok. No:9                            Zahit TAŞKIN

Karamürsel        Ereğli Mah.                        Ergül Sok. No:2                               Şakir KILIÇ

İzmit                     Gündoğdu Mah.              Kocaçeşme Cad. No:31                  Ayşe ÜZÜN

İzmit                     Gündoğdu Mah.              Düzey Sok. No:20                            Durmuş ÇELİK

İzmit                     Gündoğdu Mah.              Gençoğlu Sok. No:9                        Cemil KARDEŞ

İzmit                     Hacıhızır Mah.                  Hasan Çeşme Sok. No:20              Yunus IRMAK

İzmit                     Tepecik Mah.                    İnönü Cad. No:124/A                     Nursel BUYURGAN

İzmit                     Serdar Mah.                       Nusrettin Paşa Cad.No:59            Nusret GÜMÜŞ

İzmit                     Serdar Mah.                       Kısmet Sok. No:14                           Sebahattin SAP

İzmit                     Alikahya Atatürk Mah.   Nur Sok. No:9                                   Duran ARICAN

İzmit                     Alikahya Fatih Mah.        Meltem Sok. No:39                       Ayhan-Hamza- Osman ŞAHİN

İzmit                     28 Haziran Mah.              Dere Sok. No:79                               Erdoğan TURAN

İzmit                     28 Haziran Mah.              Devebağırtan Sok.No:4                 Mehmet YILMAZ

İzmit                     28 Haziran Mah.              Sinan Yokuşu No:18                        Rıfat ŞAHİN

İzmit                     28 Haziran Mah.              Sinan Yokuşu No:4                          Mustafa AYAR

İzmit                     Kadıköy Mah.                    Sağlam Sok. No:2                             İbrahim SAĞLAM

İzmit                     Veliahmet Mah.               Alacamescit Sok. No:18               Fatma BEYAZ

İzmit                     Yenişehir Mah.                 Yaprak Sok. No:11                           İbrahim ŞAHİN

İzmit                     Mehmetalipaşa Mah.    Güleryüz Sok. No:17                       Ahmet TÜRK ve hiss.

İzmit                     Bekirdere Mah.                Öz Sok. No:20                                   Kadir ALTINAY

Derince                Mersincik Mah.                Hayat Cad.No:51                             Hüseyin GÜNDAĞ

Derince                Sırrıpaşa Mah.                  Şahin Sok. No:35                              Hüseyin ÇELİK

# , TMMOB’a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut, ağır hasarlı bina, Kocaeli, İzmit, Derince, Büyükşehir, Körfez

04 Kas 2020 - 20:30 - Gündem

Muhabir Serkan Üldeş

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