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04 Kas 2020 - 17:43- Ekonomi G: 04 Kas 2020 - 17:44

TEB, İzmir’de depremden olumsuz etkilenen müşterilerine kolaylık sağlıyor

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 30 Ekim Cuma günü İzmir ve civarında yaşanan depremden evi ya da işyeri hasar gören müşterileri için gerekli kolaylığı ve desteği sağlayacağını açıkladı.
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TEB, talep etmeleri durumunda bireysel, işletme ve KOBİ müşterilerinin vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayarak, bireysel müşterilerin kullandıkları tüketici kredilerinin taksitlerini ve ekstresi gelen kredi kartı ödemelerini, işletme ve KOBİ müşterilerinin de kredi geri ödeme veya taksitlerini 3 aya kadar faizsiz erteleyeceğini belirtti.

TEB müşterileri depremden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle çalıştıkları TEB Şubelerinden başvurularını yapabilecekler.

04 Kas 2020 - 17:43 - Ekonomi

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