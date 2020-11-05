Bu takımda as ya da yedek kavramı yok !..

Kocaelispor’un deneyimli teknik direktörü Erhan Altın sorularımızı yanıtladı. Sözlerine İzmir’de yaşanan deprem felaketiyle başlayan Altın “Aslında çok mutlu olduğum söylenemez. Malum İzmir’de yaşanan deprem hepimizin yüreklerini yaktı. Ben de orada yaşadım. Günler sonra enkazdan çıkan minik canlar ise umut oldu. Biz de deprem acısını en derinden yaşayan bir şehrin takımıyız. Bu vesile ile İzmir’deki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

CANLA BAŞLA MÜCADELE ETTİLER

Altın sözlerini şöyle sürdürdü: Ankaragücü maçına gelirsem… Rakibimizin gücünü biliyorduk ve maça da temkinli başladık. İlk baskıyı üzerimizden attıktan sonra orta sahada bol pasa dayalı bir oyun oynadık. Nitekim kimi çıkışlarda iyi organize olduk, pozisyonlar da bulduk. Soyunma odasına 0-0 girmek ikinci yarıdaki stratejimiz açısından önemliydi. İkinci yarının başında güzel bir gol bulduk ve öne geçtikten sonra da rakibimizi iyi karşıladık. Bitime 15 dakika kala skor 1-1 oldu. Futbolcularımız canla başla mücadelelerine devam ettiler.

TURU HAK EDEREK GEÇTİK

Uzatma anlarında bir anda kontra atak yakaladık. Aydın ile başlayan atağımızı Erdinç ile gole dönüştürdük ve rakibimizi 2-1 mağlup ederek turu geçtik. Futbolcularımız inanılmaz bir efor ortaya koyarak turu hak etti. Ankaragücü çok değerli ve köklü bir camia. Çok güzel bir statları ve lige, Türk futboluna çok yakışıyorlar. Bundan sonraki maçlarında onlara da başarılı diliyorum.

OYUN GÜCÜMÜZ ARTACAK

Takımımıza gelirsem. Ekibimizle birlikte göreve geldiğimizde gerçek buhranlı bir ortam vardı. İlk 3 gün takıma teknik taktik bir şey öğretme şansımız yoktu. Psikolojik olarak onarmalar yapmaya çalıştık. Geri dönüşler çok çabuk oldu ve bu da beni ziyadesi ile sevindirdi. Transferin son günlerinde Ramazan, İrfan ve Benhur transferlerini yönetimimiz bitirdi ve kadromuzu oluşturduktan sonra 5 maçta 13 puan topladık. Niğde maçı kazaydı ve buradaki hatalarımızı en iyi şekilde tespit ettik. Kısa bir süre içinde de oyun gücümüzün ne kadar arttığını inşallah göstereceğiz.

AS VEYA YEDEK LAFINI KABUL EDEMİYORUM…

Önemsediğim konulardan birisi de şu. Kocaelispor’da “As kadro” ya da “Yedek kadro” diye bir kavram yok. Herkes bu takımın 11’ine girebilecek futbolculardır. Oynayan da oynamayan da benim için aynı değerdedir. Daha çok çalışan, isteyen, hisseden kimse formayı o alır. “Ankaragücü maçına yedek kadro ile çıktık” cümlesini bu bakımdan kabul edemiyorum. Takımdaki tüm futbolcular aslanlar gibi mücadele ediyor ve bu şehrin mutlu olması için canla başla çalışıyor. Her birine ve tabii ki her şeyimizle ilgilenen yönetimimize çok teşekkür ediyorum.

HER MAÇIMIZ FİNAL

Kupada gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Daha önce de ifade ettim. Bu camianın müzesinde 2 Türkiye Kupası var. Rakibimiz kim olursa olsun sahaya kazanmak için çıkacağız. Kuşkusuz ligde de iyi futbol ile kazanmaya devam etmeliyiz. Kocaelispor isek bunu yapmalıyız. Sıradaki rakibimiz olan Ankara Demirspor iyi, diri ve bu ligin deneyimli ekiplerinden. Orada da yaşanan bir covid durumu var. Maç ertelenir mi bilemem süreci takip edeceğiz. Her maçımızı final maçı gibi görüyoruz. Ankara’ya da 3 puanı almak için gideceğiz.