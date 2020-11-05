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05 Kas 2020 - 14:06- Siyaset G: 05 Kas 2020 - 14:09

“Bir 30 Milyonluk kaynak için daha görüşüyoruz”

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in kongrelerini tamamlayan ilçelere yapmış olduğu ziyaretlerinin son durağı Kandıra oldu. Kandıra’da bir dizi ziyaretlerde bulunan Şeker, İzmit-Kandıra Yolu çalışmalarını inceledi
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AKP Kocaeli Milletvekili, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi İlyas Şeker, kongreleri tamamlanmış olan ilçelere yaptığı ziyaretlerin son durağında Kandıra’ya giderek burada bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Milletvekili Şeker’e yapmış olduğu ziyarette Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve çok sayıda partili eşlik etti. Şeker, İlçe Başkanı Erol Ölmez ve yeni yönetimine başarılar diledi.

KAYMAKAM VE ODALARA ZİYARET

AKP Milletvekili İlyas Şeker, Belediye Başkanı Adnan Turan ve partililerle birlikte Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal’ı ziyaret edip özellikle pandemi sürecinde ilçede verilen mücadele ve eğitim faaliyetleri başta olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında istişare ve değerlendirmede bulundu. Ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Şenol ve Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Gödek’i ziyaret eden Şeker, pandemi sürecinde etkilenen esnaflarla ilgili değerlendirmede bulundu.

“TAKVİMİN 2 AY İLERİSİNDE”

Milletvekili Şeker, daha sonra Kandıra Yolu Şantiyesi’ne giderek burada Karayolları Kontrol Mühendisi Sonat Güner, Saha Şefi Mehmet Ali Akıncı ve Harita Müdürü Ergün Algül’den bilgi alarak sonrasında sahada incelemelerde bulundu. Şeker, “ İzmit’ten Kandıra istikametine doğru ilk 19 kilometrelik alanda çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini görmek bizleri sevindirdi. Yetkililerden almış olduğumuz bilgiler doğrultusunda hava şartlarının da elverişli olması ile birlikte yapılan işler planlanan takvime göre 2 ay önde gidiyor” dedi.

“BİR 30 MİLYON TL DAHA”

Bugüne dek yaklaşık 30 Milyon TL kamulaştırma bedelinin vatandaşlara ödendiğini ve bir 30 Milyonluk kaynak daha hazırlanması için görüşmelerin devam ettiğini belirten Şeker, “Tamamlandığında bölgemizin trafik yükünü azaltacak, can kayıplarının en aza inmesini ve vatandaşlarımızın daha konforlu bir şekilde yolculuk yapmasını sağlayacak olan İzmit-Kandıra Yolu yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
# Kocaeli, eğitim, İzmit, AKP, trafik, Kandıra

05 Kas 2020 - 14:06 - Siyaset

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