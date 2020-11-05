Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı bürokratlarını sert bir dille eleştirdi. Yıldırım, “Oturdukları koltuktan kalkmadan, takım elbiselerinin ütüsü bozulmadan kararlar almak, sahayı yönetmek ya da yönettiğini zannetmek özellikle son dönemde bir gelenek halini aldı. Gün geçtikçe sahadan uzaklaşan, çalışandan bihaber, Ankara’nın dışına çıkmayan bürokratların aldığı ve aldırdığı kararlar bakanlık ile sağlık çalışanları arasındaki makası açmakta, mesafeleri çoğaltmakta, uçurumlar oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

“BİR GÜN BİLE HASTANEDE ÇALIŞMAMIŞ”

Yıldırım, “Bunun en son örneğini pandemi döneminde sağlık çalışanlarının maddi kayıplarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen üç aylık geçici tavan ek ödemesi uygulamasında yaşadık. Sahadaki mücadeleden habersiz, kimin ne şekilde çalıştığını bilmeyen, hayatında bir gün bile hastanede çalışmamış, 112 ne iş yapar, komuta nedir? Hastane servislerinde hemşireler nasıl çalışır bilmeyen bürokratların hazırladığı ve sendikaların görüş ve önerilerini almadan, oldu bittiye getirerek yapılan tüm uygulamalar ile tükenme noktasına gelen sağlık çalışanlarını bitirmiş, moral ve motivasyonlarını tüketmişlerdir” dedi.

“HER ŞEYİ PİRÜPAK GÖSTERMEKTEN VAZGEÇİN”

“Artık yeter” diyen Yıldırım, “Makam kaybetme korkularınızı bir tarafa bırakın. Her şeyi pirüpak göstermekten vazgeçin. Sorumluluk almayayım, riske girmeyeyim, yerim garanti olsun demeyin. Aylarca evine gitmeyen, çocuğuna sarılamayan bir hemşirenin yerine koyun kendinizi, kaç gün dayanabilirsiniz? Üst üste izin almadan, iş yükü katbekat artmışken kaç nöbet tutabilirsiniz? Artık sağlık çalışanlarını üvey evlat olarak görmekten vazgeçin. Artık o koltuklarınızdan kalkın bi zahmet” ifadelerine yer verdi.