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05 Kas 2020 - 14:09- Gündem G: 05 Kas 2020 - 14:15

Sağlık çalışanlarının izinlerinin kaldırılması kabul edilemez”

Türk Sağlık Sen Aile Hekimliği Komisyonu’nun ilk toplantısında ASM çalışanlarının haklarına dikkat çeken Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker, “ASM çalışanları ruhsal ve bedensel olarak yorulmuşlardır. İzinlerinin kullanılmasına kısıtlama getirilmesi kabul edilemez” dedi
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Türk Sağlık Sen Aile Hekimliği Komisyonu, yeni çalışma yılının ilk toplantısını şubede yaptı. Toplantı, Komisyon Başkanı Aile Hekimi Recep Pehlivan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya Komisyon Üyesi Aile Hekimi Funda Düven, Aile Hekimi Akay Demir, Aile Sağlığı Çalışanı Hacer Gündüz, Aile Sağlığı Çalışanı Filiz Çömlek, Aile Sağlığı Çalışanı Şengül Özgür ve Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker de katıldı.  Toplantıda ASM’de görev yapan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının yaşamış oldukları sorunlar ve sorunların çözümü görüşüldü.

“TARAMALARDAN FAYDALANAMIYORLAR”

Toplantı sonrasında Şube Başkanı Çeker, toplantıda alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulundu. “Sağlık çalışanlarının tamamına Covid-19 tarama testi periyodik olarak yapılmalı. Sahadaki sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu (Özellikle ASM çalışanları) taramalar hakkında bilgilendirilmedikleri için bu taramalardan istifade edememektedirler. Pandemi açısından büyük risk taşıyan sağlık kuruluşlarına girişte HES Kodu getirilmelidir” dedi.

“İZNİN KALDIRILMASI KABUL EDİLEMEZ”

Hasta sayılarının gittikçe artması neticesinde ASM çalışanlarının ruhsal ve bedensel olarak yorulduklarını belirten Çeker, “Virüsün bulaşma riski de göz önüne alınarak ASM’de görev yapan sağlık çalışanları esnek çalışma sistemi uygulanmalıdır. İzinlerinin kullanılmasına kısıtlama getirilmesi kabul edilemez. Yüksek risk grubunda olan sağlık çalışanları için şu ana kadar grip aşısı temin edilememiştir. Sağlık çalışanları ve ASM çalışanlarının grip aşısı olmaları sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILMAMIŞTIR”

Çeker son olarak, “Sağlık Bakanlığı yetkilileri televizyon ekranlarında açıklamalar yaparak ASM çalışanlarına ağustos ayından geçerli olmak üzere üç ay EK Ödeme verileceğini söylemelerine rağmen şu ana kadar ASM’de görev yapan sağlık çalışanlarına EK Ödeme altında herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Türk Sağlık Sen olarak ASM’de görev yapan sağlık çalışanlarının sorunlarının takipçisi olacağız” açıklamalarında bulundu.

# Kocaeli

05 Kas 2020 - 14:09 - Gündem

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