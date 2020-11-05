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05 Kas 2020 - 14:14- Siyaset G: 05 Kas 2020 - 14:16

“Tembellik etmeye zamanımız yok”

AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimini ağırlayan Başkan Tahir Büyükakın, “Tembellik etmeye zamanımız yok. Gayret edeceğiz. Bizler seferden sorumluyuz” dedi
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Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimini makamında ağırladı. 3 Kasım 2002’den bugüne kadar geçen 18 yıllık dönemde, AKP iktidarında ülkeye yaptığı hizmetlerin ne denli önemli ve büyük olduğunun vurgulandığı görüşmede, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de yer aldı. “Yolumuzdan dönmeyeceğiz, hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz ve kardeşliğimize halel getirmeyeceğiz” diyerek konuşmasını sürdüren Büyükakın, “Tembellik etmeye zamanımız yok. Durmadan hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gayret edeceğiz. Bizler seferden sorumluyuz” şeklinde konuştu.
# Büyükşehir, AKP, Tahir Büyükakın, büyükakın

05 Kas 2020 - 14:14 - Siyaset

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