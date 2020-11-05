Körfez DEVA, çifte şölene hazır

Ali Babacan liderliğinde kurulan ve teşkilatlanma çalışmalarının ardından kongrelerini tek tek yapmaya başlayan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nde bu kez heyecan Körfez’de yaşanacak. İlçedeki kongre 7 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

SEÇİLMİŞ BAŞKAN OLACAK

DEVA Partisi’nde atanmış olarak görevi sürdüren ilçe başkanı Orhan Bozkurt genel kurulda partinin tek adayı olacak. Öte yandan kongrenin ardından Körfez’deki heyecan devam edecek. Körfez İlçe Teşkilatı’nın Tütünçiftlik Kuzey Mahallesi’ndeki hazırlanan binasının açılışı da yine partinin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşecek. Açılış programı saat 17.00’de başlayacak.

AÇILIŞA DAVET ETTİ

Açılış programı ile ilgili açıklama yapan İlçe Başkanı Orhan Bozkurt, “Körfez’de ciddi anlamda ses getirecek bir oluşum halindeyiz. Genç ve etkili bir ekibimiz var. Pandemi dolayısıyla tüm tedbirlerin alınarak yapacağımız kongremizin ardından DEVA iktidarı için yola çıkacağız. Tüm gönül dostlarımızı kongremize ve ilçe binamızın açılışına davet ediyorum” dedi.