Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
05 Kas 2020 - 14:15- Siyaset G: 05 Kas 2020 - 14:17

Körfez DEVA, çifte şölene hazır

DEVA Partisi Körfez Teşkilatı, 7 Kasım Cumartesi günü İlçe Başkanı Orhan Bozkurt’un tek aday olacağı ilk olağan kongresinin ardından Kuzey Mahallesi’ndeki parti binasının açılışını yapacak
mask

Ali Babacan liderliğinde kurulan ve teşkilatlanma çalışmalarının ardından kongrelerini tek tek yapmaya başlayan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nde bu kez heyecan Körfez’de yaşanacak. İlçedeki kongre 7 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

SEÇİLMİŞ BAŞKAN OLACAK

DEVA Partisi’nde atanmış olarak görevi sürdüren ilçe başkanı Orhan Bozkurt genel kurulda partinin tek adayı olacak. Öte yandan kongrenin ardından Körfez’deki heyecan devam edecek. Körfez İlçe Teşkilatı’nın Tütünçiftlik Kuzey Mahallesi’ndeki hazırlanan binasının açılışı da yine partinin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşecek. Açılış programı saat 17.00’de başlayacak.

AÇILIŞA DAVET ETTİ

Açılış programı ile ilgili açıklama yapan İlçe Başkanı Orhan Bozkurt, “Körfez’de ciddi anlamda ses getirecek bir oluşum halindeyiz. Genç ve etkili bir ekibimiz var. Pandemi dolayısıyla tüm tedbirlerin alınarak yapacağımız kongremizin ardından DEVA iktidarı için yola çıkacağız. Tüm gönül dostlarımızı kongremize ve ilçe binamızın açılışına davet ediyorum” dedi.
# Körfez, açıklama

05 Kas 2020 - 14:15 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Körfez DEVA, çifte şölene hazır mask
Körfez DEVA, çifte şölene hazır
“Tembellik etmeye zamanımız yok” mask
“Tembellik etmeye zamanımız yok”
“Bir 30 Milyonluk kaynak için daha görüşüyoruz” mask
“Bir 30 Milyonluk kaynak için daha görüşüyoruz”
İYİ Parti Kocaeli, İzmir'deydi mask
İYİ Parti Kocaeli, İzmir'deydi
Kocaeli halkına sesleniyorum! “İktidarın nasıl bir kötülük yaptığının farkına varın" mask
Kocaeli halkına sesleniyorum! “İktidarın nasıl bir kötülük yaptığının farkına varın"
Saadet Partisi'nde icra kurulu belli oldu mask
Saadet Partisi'nde icra kurulu belli oldu
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
AKP belediye başkan adayı yaşamını yitirdi mask
AKP belediye başkan adayı yaşamını yitirdi
Park yeri kavgasında 5 kişi bıçaklandı mask
Park yeri kavgasında 5 kişi bıçaklandı
Doktor Aydın Ünsal koronavirüse yenildi mask
Doktor Aydın Ünsal koronavirüse yenildi
5 gündür işe gelmeyen arkadaşlarını evde ölü buldular mask
5 gündür işe gelmeyen arkadaşlarını evde ölü buldular
Eski başkan hapis cezasına çarptırıldı mask
Eski başkan hapis cezasına çarptırıldı
13 yıllık tartışma eski Valimizin talimatı ile son buldu mask
13 yıllık tartışma eski Valimizin talimatı ile son buldu

GALERİ

22 yaşındaki arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla kaydetti mask
22 yaşındaki arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla kaydetti
Antik Roma köprüsü, 2 bin yıldır ayakta duruyor mask
Antik Roma köprüsü, 2 bin yıldır ayakta duruyor
Lastiği patlayan tıra kamyon çarptı: 1 yaralı mask
Lastiği patlayan tıra kamyon çarptı: 1 yaralı
Kocaeli’de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı mask
Kocaeli’de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı
Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası! mask
Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası!
Sardala’daki plaj temizliğinde şaşırtan görüntüler mask
Sardala’daki plaj temizliğinde şaşırtan görüntüler
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL