Büyükşehir’den maske ve mesafe denetimi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerin uygulanmasına büyük önem veriyor. Bu kapsamda Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, Ormanya ve İzmit Sekapark gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda, Büyükşehir ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirerek vatandaşları uyarıyor.