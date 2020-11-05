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05 Kas 2020 - 14:19- Gündem G: 05 Kas 2020 - 14:21

Büyükşehir’den maske ve mesafe denetimi

Zabıta Daire Başkanlığı güvenlik personelleri, park, bahçe ve yeşil alanlarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor
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Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerin uygulanmasına büyük önem veriyor. Bu kapsamda Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, Ormanya ve İzmit Sekapark gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda, Büyükşehir ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirerek vatandaşları uyarıyor.
# İzmit, Büyükşehir

05 Kas 2020 - 14:19 - Gündem

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