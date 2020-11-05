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05 Kas 2020 - 14:20- Eğitim G: 05 Kas 2020 - 14:23

Hayırsever Aracı’dan eğitime destek

Koruma Klor A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever İbrahim Aracı, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Spor Salonu ve iki adet laboratuvar zemin döşeme onarımını yapacak
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Eğitime % 100 Destek Kampanyası kapsamında Kocaeli Valiliği, Koruma Klor A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever İbrahim Aracı’nın iş birliğiyle yenilenecek olan Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Spor Salonu ve iki adet laboratuvar zemin döşemesi onarımlarının yapılmasıyla ilgili protokol Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında imzalandı. Valilik makamda gerçekleştirilen protokol imza törenine; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve hayırsever iş insanı İbrahim Aracı ile kardeşleri katıldı.

OKULLARA ÖNEM VERİYORUZ

Okulda bazı eksikliklerin olduğunu belirten hayırsever iş insanı İbrahim Aracı: “Aile olarak Kocaeli’deki okulların hepsine önem veriyoruz. Sizlerin de bizlere vermiş olduğu bu fırsatlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz, çünkü bizler bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Devletimiz bu şekilde bize güzel fırsatlar veriyor, inşallah bu okulumuzu da çok güzel bir hale getireceğiz ve Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Tekrardan destekleriniz için teşekkür ediyoruz, eksik olmayın var olun. Bundan sonra yine aynı şekilde rahmetli babamızın adına yaptığımız bir okul gibi inşallah güzel bir okul kompleksini yine aile büyüklerimizden bir tanesinin ismi verilmek suretiyle sizlerle beraber gerçekleştirmek istiyoruz. Bu da güzel hayallerimizden birisi.” diyerek, hayırlı olmasını diledi. 

ARACI AİLESİNE TEŞEKKÜR


Herkesin mutlu olacağı bir faaliyet vesilesiyle bir arada olduklarını belirten Vali Seddar Yavuz; “Geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarımızın daha iyi ortamlarda eğitim ve spor faaliyetleri gibi etkinliklere katılmasını sağlayacak bir faaliyetin yine ilimizde önemli bir ekonomik faaliyet yürüten bir firma tarafından üstlenilmesi ziyadesiyle bizi memnun etti. Bu vesileyle eğitime bırakın böylesine bir katkıyı bir kuruşluk katkıyla bile gelinse bu bizim açımızdan fevkalade değerli ve erdemli bir davranıştır. Dolayısıyla biz toplum olarak erdemli davranışların sayısını arttırmalıyız. Bu vesileyle çok kıymetli Aracı ailesine eğitime yapmış oldukları bu katkı vesilesiyle bir kez daha teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

ULVİ BİR DAVRANIŞ

Sosyal sorumluluk projelerini, toplumda para kazanan insanların toplumla helalleşmesinin bir yolu olarak gördüğünü vurgulayan Vali Yavuz: “Bu şekilde sosyal sorumluluk içerikli faaliyetlere katkı sağlayan hayırseverlerimize öylesine kazançlar Rabbim nasip etsin ki yine hayırlar ve güzelliklere vesile olsunlar. Toplumla helalleşmenin en iyi yolu bu tür eğitim, sağlık, burs gibi etkinliklerdir. Makam sahiplerinin nasıl toplumda hakları varsa bu ülkede sanayicinin, ticaret erbabının da yine toplumda bir hakkının olduğunu, bu ve buna benzer projelerin bir helalleşme vesilesi olduğunu düşünüyorum. Böylesine ulvi bir davranış vesilesiyle bir kez daha sizleri kutluyor ve tebrik ediyorum. Yeni projelerde buluşmak dilediğiyle.” diyerek, hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
# Kocaeli, Spor, eğitim, destek

05 Kas 2020 - 14:20 - Eğitim

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