Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur maçında Süper Lig takımlarından Ankaragücü’nü Mervan ve Erdinç’in golleri ile 2-1 mağlup etti ve adını dördüncü tura yazdırdı. Bu tur için kasasına 200 bin lira koyma hakkı elde etti. Ancak, bu haktan mahrum kalacak.Gelirleri temlikli olduğu için, bu hakkı “Sıradaki alacaklı” Saffet Sancaklı’ya gidecek.
Kupanın geliri de Saffet’e gidecek
Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur maçında Süper Lig takımlarından Ankaragücü’nü Mervan ve Erdinç’in golleri ile 2-1 mağlup etti ve adını dördüncü tura yazdırdı.
ELEMAN ARANIYOR
Makina imalatı yapan şirketimiz için, - Makine mühendisliği, makine, resim ve konstrüksiyon mezunu - En az 1 yıl tecrübeli-Yetiştirilmek üzere makina...0538 826 29 00 FMC METAL MAKİNA
Satılık Lazer Karbon Kesici
Menşei isviçre’dir. By Speed Pro, Bysctronic 2012 model, 4.4 KW Siyahta 25 mm, Paslanmaz 15 mm.ye kadar keser. Alüminyum ve Bakır da kesebiliyor.0532 285 06 11
ELEMAN ALINACAKTIR
Sondaj kamyonu (6 teker Ford Kargo) kullanacak şoför ve sondajda çalışacak yardımcı eleman aranmaktadır.0541 816 99 87 KESKA ZEMİN MÜHENDİSLİK
ELEMANLAR ALINACAKTIR
-Kocaeli’nde ikamet eden, -Askerliğini tamamlamış ya da tecilli, - Tercihen B sınıfı ehliyet sahibi, - Dornier, Vamateks marka tezgahlarda - Dokumacı...0 553 450 24 23 ZİYA SARIOĞLU
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.