Kupanın geliri de Saffet’e gidecek

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur maçında Süper Lig takımlarından Ankaragücü’nü Mervan ve Erdinç’in golleri ile 2-1 mağlup etti ve adını dördüncü tura yazdırdı. Bu tur için kasasına 200 bin lira koyma hakkı elde etti. Ancak, bu haktan mahrum kalacak.Gelirleri temlikli olduğu için, bu hakkı “Sıradaki alacaklı” Saffet Sancaklı’ya gidecek.