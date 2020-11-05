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05 Kas 2020 - 14:24- Spor G: 05 Kas 2020 - 14:26

Kupanın geliri de Saffet’e gidecek

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur maçında Süper Lig takımlarından Ankaragücü’nü Mervan ve Erdinç’in golleri ile 2-1 mağlup etti ve adını dördüncü tura yazdırdı.
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Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur maçında Süper Lig takımlarından Ankaragücü’nü Mervan ve Erdinç’in golleri ile 2-1 mağlup etti ve adını dördüncü tura yazdırdı. Bu tur için kasasına 200 bin lira koyma hakkı elde etti. Ancak, bu haktan mahrum kalacak.Gelirleri temlikli olduğu için, bu hakkı “Sıradaki alacaklı” Saffet Sancaklı’ya gidecek.
# Kocaelispor

05 Kas 2020 - 14:24 - Spor

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