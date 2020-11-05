Alınan bilgiye göre Başiskele ilçesinde bir vatandaşın ev telefonunu arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi, vatandaşın adının FETÖ silahlı terör örgütü operasyonuna karıştığını ve operasyon yapılmak için hesabında bulunan 165 bin TL paranın kendilerine verilmesi gerektiğini söyledi. Telefonda görüştüğü kişiye inanan E.Ö. isimli vatandaş, hesabındaki 165 bin TL’yi D.G. isimli şüpheli şahsın banka hesabına yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan E.Ö. polise giderek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli D.G.’nin banka hesabına bloke koydurduktan sonra şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. D.G isimli şüpheli şahıs İstanbul ilinde 4 Kasım günü bankadan parayı çekmeye geldiği esnada yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan D.G. Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
FETÖ bahanesiyle 165 bin TL dolandırdı
Başiskele ilçesinde telefonla aradığı kişiye kendini polis olarak tanıtan ve FETÖ operasyonu bahanesiyle kandırıp 165 bin TL dolandırıcılık yapan kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
05 Kas 2020 - 15:01 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
ELEMAN ARANIYOR
Makina imalatı yapan şirketimiz için, - Makine mühendisliği, makine, resim ve konstrüksiyon mezunu - En az 1 yıl tecrübeli-Yetiştirilmek üzere makina...0538 826 29 00 FMC METAL MAKİNA
Satılık Lazer Karbon Kesici
Menşei isviçre’dir. By Speed Pro, Bysctronic 2012 model, 4.4 KW Siyahta 25 mm, Paslanmaz 15 mm.ye kadar keser. Alüminyum ve Bakır da kesebiliyor.0532 285 06 11
ELEMAN ALINACAKTIR
Sondaj kamyonu (6 teker Ford Kargo) kullanacak şoför ve sondajda çalışacak yardımcı eleman aranmaktadır.0541 816 99 87 KESKA ZEMİN MÜHENDİSLİK
ELEMANLAR ALINACAKTIR
-Kocaeli’nde ikamet eden, -Askerliğini tamamlamış ya da tecilli, - Tercihen B sınıfı ehliyet sahibi, - Dornier, Vamateks marka tezgahlarda - Dokumacı...0 553 450 24 23 ZİYA SARIOĞLU
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.