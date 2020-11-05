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05 Kas 2020 - 19:41- Gündem G: 05 Kas 2020 - 19:45

İzmit Belediyesi zoom üzerinden  Gıda Bankacılığı Protokolü imzaladı

İzmit Belediyesi bünyesinde açılan Gıda Bankası’nın potansiyelinin arttırılması ve hizmet ağının genişletilmesi amacıyla, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleştirilen online zoom toplantısında Elele Yaşam Derneği ile Gıda Bankacılığı İş Birliği Protokolü imzalandı
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İzmit Belediyesi, gıda israfını önlemek ve ilçedeki ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım edebilmek amacıyla kurulan Gıda Bankası’nın potansiyelinin arttırılması ve hizmet ağının genişletilmesi hususunda, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleştirilen online zoom toplantısında Elele Yaşam Derneği ile Gıda Bankacılığı İş Birliği Protokolü imzaladı. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Elele Yaşam Derneği Başkanı Elif Necla Türkoğlu, Beylikdüzü Belediyesi Gıda Bankası Sorumlusu Necati Aykanat da katılımda bulundu.

İZMİT BELEDİYESİ GIDA İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİYOR

Kent yoksulluğuyla mücadelede önder adımlar atan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye’nin öncü yardım kuruluşlarından Elele Yaşam Derneği ile yaşanılan pandemi süreci sebebiyle zoom üzerinden toplantı gerçekleştirerek Gıda Bankacılığı İş Birliği Protokolü imzaladı. Gıda Bankacılığının uygulanmasının Belediye Meclisi’nce de onaylanmasının ardından Elele Yaşam Derneği ile protokol imzalayan Başkan Hürriyet, imzalanan protokol ile Elele Yaşam Derneği’ne firmalardan gelecek olan bağışın İzmit Belediyesine yönlendirilmesi gibi konularda işbirliği yaparak hem gıda israfının önüne geçilmesini hem de vatandaşa gıda desteği sağlanmasına yardımcı olacak bir uygulama gerçekleştirdi. 

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YÖNELİK GIDA DEVRİMİ

Sosyal belediyecilik kapsamında yoksullukla mücadeleye yönelik önemli adımlar atan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet; ‘‘İzmit Belediyesi olarak gıda israfını önleyerek, önde gelen ulusal ve uluslararası firmalarla iş birliği yaparak ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gıda ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Gerek belediyemizin kaynakları, gerek üreticilerden gelecek bağışlar ile sağlayacağımız gıda tedariğini halkımıza ulaştıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz.’’ dedi.

# İzmit, destek, İzmit belediyesi

05 Kas 2020 - 19:41 - Gündem

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