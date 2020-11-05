Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
05 Kas 2020 - 19:50- Sağlık G: 05 Kas 2020 - 19:55

Korona verilerindeki artış durdurulamıyor!

Ülkemizde koronavirüs kaynaklı hasta sayısı düne göre düştü, vefat sayısı ise arttı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2311 artarak 386 bin 820 oldu. 81 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 10 bin 639'a çıktı. Korona kaynaklı vefat sayısı ise 188 gün sonra yeniden 80'in üzerine çıktı.
mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2311 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 81 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 639'a, toplam vaka sayısı ise 386 bin 820'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1714 OLDU


Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1714 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 332 bin 379'a yükseldi. Toplam test sayısı 14 milyon 700 bin 951, ağır hasta sayısı ise 2564'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.7 oldu.

6 AY SONRA VEFAT SAYISI 80'İN ÜZERİNE ÇIKTI


Öte yandan, koronavirüs kaynaklı can kaybı 188 gün sonra 80'in üzerine çıktı. En son 1 Mayıs tarihinde Kovid-19 nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetmişti.

"BU ARTIŞA ENGEL OLMAK ZORUNDAYIZ"


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın" ifadelerini kullandı.

05 Kas 2020 - 19:50 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Rambo - yeter kardeşim yeter allah aşkına şu 3 kurala uyalım maske mesafe temizlik yoksa sunumuz kötü olacak mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım ne olur bütün türkiye olarak..... BUNUN ŞAKASI YOK

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Kasım 20:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sabah ayağınızın üzerine basamıyorsanız dikkat ! mask
Sabah ayağınızın üzerine basamıyorsanız dikkat !
Balık yemenin faydaları nelerdir? mask
Balık yemenin faydaları nelerdir?
Bademcik alınmasına son! mask
Bademcik alınmasına son!
Kaygıyı azaltma yolları nelerdir? mask
Kaygıyı azaltma yolları nelerdir?
Sonbahar depresyonu tedavisi mask
Sonbahar depresyonu tedavisi
Mutfağınızda c vitaminine yer açın mask
Mutfağınızda c vitaminine yer açın
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
AKP belediye başkan adayı yaşamını yitirdi mask
AKP belediye başkan adayı yaşamını yitirdi
Park yeri kavgasında 5 kişi bıçaklandı mask
Park yeri kavgasında 5 kişi bıçaklandı
Doktor Aydın Ünsal koronavirüse yenildi mask
Doktor Aydın Ünsal koronavirüse yenildi
5 gündür işe gelmeyen arkadaşlarını evde ölü buldular mask
5 gündür işe gelmeyen arkadaşlarını evde ölü buldular
Eski başkan hapis cezasına çarptırıldı mask
Eski başkan hapis cezasına çarptırıldı
13 yıllık tartışma eski Valimizin talimatı ile son buldu mask
13 yıllık tartışma eski Valimizin talimatı ile son buldu

GALERİ

22 yaşındaki arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla kaydetti mask
22 yaşındaki arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla kaydetti
Antik Roma köprüsü, 2 bin yıldır ayakta duruyor mask
Antik Roma köprüsü, 2 bin yıldır ayakta duruyor
Lastiği patlayan tıra kamyon çarptı: 1 yaralı mask
Lastiği patlayan tıra kamyon çarptı: 1 yaralı
Kocaeli’de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı mask
Kocaeli’de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı
Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası! mask
Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası!
Sardala’daki plaj temizliğinde şaşırtan görüntüler mask
Sardala’daki plaj temizliğinde şaşırtan görüntüler
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL