Başkan Yıldızlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;“Yerli ve milli kaynakların kullanımının önemini, kendi öz sermayemiz ile kurulan ve yönetilen kuruluşlarımızın üretim hayatına devam ettirilmesinin gerekliliğini bugün ekonomide gelinen kötü bilanço ile daha iyi anlıyoruz. Özelleştirme süreci yangından mal kaçırırcasına yapılan, Kocaeli’deki her hanede en az bir kişinin emeğini ekmeğe dönüştürdüğü SEKA Fabrikası, Türkiye’nin üretimdeki can damarlarından biriydi. Cumhuriyet tarihinin öncü sanayi kuruluşu olarak hayata geçen ve 6 Kasım 1936 tarihinde ilk resmi üretimini gerçekleştiren SEKA’nın ülkemize getirdiği faydaları kısa bir şekilde hatırlatmak isterim. SEKA’nın ilk kurulduğu dönemlerde 10 bin ton yıllık üretim kapasitesi zamanla eklenen fabrikalar ile yılda 140 bin tona çıkmış, bu rakamların sadece üretime değil ihracatımıza da olumlu yansımaları göz ardı edilemez konuma gelmişti. Hatta Mustafa Kemal Atatürk, SEKA Fabrikası’nda basılan 19 Mayıs 1936 yılındaki Ulus Gazetesi’nin bayram ekini gördüğünde “Medeniyetin hamuru” sözleri ile buradaki üretimin önemine vurgu yapmıştır. Onlarca işçinin ve ailesinin fabrikadaki herkese örnek olan direnişi bugün hala hafızalarımızda kazılı. Bilgiye kaynak oluşturan kağıdın ham maddesini üreten fabrikayı kapatarak müze ve bilim merkezine dönüştürmek ile üretimi durdurmak ile övünenler bugün elbet eğitimdeki, ekonomideki, üretimdeki sorunlara göz yumacak, emekçilerin hakkını gözetmeyecektir. Cumhuriyet tarihine mal olmuş bir sanayi kuruluşunun, koca bir kentteki tüm ailelere ekmek kapısı olan, halkı üretmeye teşvik eden, bilgiye ve bilginin üzerine yazıldığı her türlü materyale değer veren nesillerin yetişmesini sağlayan SEKA’nın kuruluşunu hüzünle anıyor ve SEKA’nın tüm gerçek sahiplerine, emekçilerine tüm içtenliğimle saygılarımı sunuyorum”
Yıldızlı, kapatılan SEKA’yı unutmadı
2005 yılında tüm tepkilere rağmen kapatılan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk milli sanayi kuruluşlarından İzmit SEKA Fabrikası’nın 84 yıl önce resmi olarak ilk üretime başlaması sebebi ile CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, bir açıklama yayınladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.