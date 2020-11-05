Sonuçları açıklandı 2 saat sonra öldü

İzmit Bekirdere Mahallesinde oturan işçi emeklisi Mustafa ve ev hanımı Gülşen Akbaş çiftinin 6 çocuğundan biri olan 39 yaşındaki Fatih Akbaş, 15 gün önce rahatsızlandı. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Akbaş, rahatsızlıkları nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine giderek kontrolden geçti. Sonuçları için 15 gün sonraya gün verilirken sonuçları bugün öğle saatlerinde çıkan Fatih Akbaş’a lenfoma veya akciğer kanseri olabileceği tanısı konuldu.

AKP İZMİT İLÇE YÖNETİCİSİNİN KUZENİ

Öğlen saatlerinde tetkiklerinin sonuçlarını alan Akbaş, sonuçların açıklanmasından yaklaşık 2 saat sonra fenalaşarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilk müdahalesi yapıldı. Ardından İzmit’de bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine alınan Akbaş, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AKP İzmit İlçe yöneticilerinden Ömer Akbaş’ın da kuzeni olan Fatih Akbaş’ın cenazesinin Mimar Sinan Camiinde Cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Tavşantepe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.