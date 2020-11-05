Cezaevi firarisi ve 7 suçtan aranan kişi polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Dilovası'nda17 Ekim günü meydana gelen olayda T.S. isimli şahısın silahla yaralanması olayını araştıran Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin cezaevi firarisi olan ve 7 ayrı suçtan da hakkında yakalama kararı bulunan F.A. olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucu olayı gerçekleştiren F.A.’nın Körfez ilçesinde bulunduğunu belirleyen polis ekipleri düzenlediği operasyon ile F.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan zanlının üzerinde yaralama olayında kullandığı silah ve silaha ait mermiler ile sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Şüpheli F.A.’nın tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi.