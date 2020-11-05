Alınan bilgiye göre Dilovası'nda17 Ekim günü meydana gelen olayda T.S. isimli şahısın silahla yaralanması olayını araştıran Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin cezaevi firarisi olan ve 7 ayrı suçtan da hakkında yakalama kararı bulunan F.A. olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucu olayı gerçekleştiren F.A.’nın Körfez ilçesinde bulunduğunu belirleyen polis ekipleri düzenlediği operasyon ile F.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan zanlının üzerinde yaralama olayında kullandığı silah ve silaha ait mermiler ile sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Şüpheli F.A.’nın tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi.
Cezaevi firarisi ve 7 suçtan aranan kişi polise yakalandı
Dilovası'nda silahla yaralama olayına karışan, cezaevi firarisi olan ve 7 ayrı suçtan da hakkında yakalama kararı bulunan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı
05 Kas 2020 - 22:47 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.