Elektronik eşya çaldı polise yakaland

Alınan bilgiye göre İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerine bulunan bir iş yerinden piyasa değeri 3 bin 500 TL olan oyun konsolu, 2 ses bombası ve 1 adet kulaklık çalındı. Olayla ilgili yapılan ihbar üzerine harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin S.T. olduğunu tespit etti. İzmit ilçesinde oturan şahısın evine yapılan operasyonda S.T. yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada S.T.’nin çaldığı oyun konsolu da ele geçirildi. Gözaltındaki şahısın işlemlerinin sürdüğü ve tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

