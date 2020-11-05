Kandıra’da güvenli okul uygulaması 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla yapılan “Güvenli Okul Uygulaması” Kandıra ilçesinde gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 139 kişiye kimlik kontrolü yapılırken 13 araç sorgulandı. 8 umuma açık yer kontrol edilirken uygulamada herhangi bir suç unsuruna da rastlanılamadı. Uygulamaların diğer ilçelerde devam edeceği öğrenildi.