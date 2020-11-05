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05 Kas 2020 - 23:27- Asayiş G: 05 Kas 2020 - 23:28

Sahte altını bozdurmak isterken polise yakalandı 

İzmit Ömerağa Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda sahte altın kolye bozdurmak isteyen kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Ömerağa Mahallesi üzerinde hizmet veren bir kuyumcuya giren kişi üzerinden çıkardığı kolyeyi bozdurmak istediğini söyledi. Gerçeğe çok yakın olan kolyeyi inceleyen ve sahte olduğunu tespit eden kuyumcu, 14.93 gramlık kolyeyi alamayacağını ve sahte olduğunu söyledi. Duruma şaşırmış gibi tepki veren ve olay yerinden ayrılan kişiden şüphelenen kuyumcu hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K. isimli kişiyi kısa sürede yakaladı. Şahısın üzerinden toplam 44.78 gram ağırlığında 3 adet sahte zincir ele geçirildi. Dolandırıcılık iddiası ile gözaltına alınan M.K’nın sorgusunun devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi. 
# İzmit

05 Kas 2020 - 23:27 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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