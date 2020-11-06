CHP Kocaeli İzmir’e gidiyor

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Ege Denizi’nde meydana gelen depremden en çok etkilenen şehir İzmir’e Kocaeli’den yardımlar gitmeye devam ediyor. CHP Kocaeli İl Örgütü, depremzedelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek gerekli desteği sağlamak amacıyla İzmir’e hareket etti. İzmir’e giden heyette CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar ve CHP İlçe Başkanları yer aldı. Gruplar halinde yola çıkan CHP heyeti CHP İzmir İl Örgütü ve İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile de görüşecek.