Büyükakın, “Büyükbaş hayvan sayısı 63 binden 135 bine yükseldi”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Kandıra Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği (İZKANDER) Başkanı Ömer Özkan ve yönetimini makamında konuk etti. Bölgenin gelişimi, tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmaları içeren görüşmede, çiftçiye verilen desteklerle birlikte projelerin önemine vurgu yapıldı. Kocaeli’nin köylerinde ziraat mühendisi, veteriner hekim, tohum ve gübre desteklerinin çiftçi ve hayvancılıkla uğraşanlara sunduğu katkının da ifade edildiği görüşmede, “Yapacak çok işimiz var. Desteklerimiz çiftçimize ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşımıza her daim sürecek” dedi.

“1.500 HAYVANCILIK İŞLETMESİNE KORUYUCU VETERİNER DESTEĞİ”

“Ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerimiz modern yetiştiricilik teknikleri, Ar-Ge çalışmaları ile yerinde tarım danışmanlığı hizmeti veriyoruz” ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın, “Bu kapsamda 350 mahallemizde 2.500 çiftçimize bitkisel üretim danışmanlık desteği ve 1.500 hayvancılık işletmesine koruyucu veteriner hekimlik desteği verdik” açıklamasını yaptı. İZKANDER Başkanı Ömer Özkan ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, köylerin kalkınması ve üretime dönük yatırımlara sunacakları desteğin artarak devam edeceğini de dile getirdi.

“KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 2020 YILINDA 120.000’E ÇIKTI”

2010 yılından itibaren tarımsal ve hayvansal hizmetler alanında çok öneli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, “Hayata geçirdiğimiz projelerle 63.000 olan büyükbaş hayvan sayısı 2020 yılında yaklaşık 135.000’e yükseldi. 2010 yılında mevcut 60.000 olan küçükbaş hayvan sayısı 2020 yılında 120.000’e çıktı” ifadelerini sarf etti. Tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin hız kesmeden planlı bir şekilde süreceğini de söyleyen Başkan Büyükakın, “Yerel su kaynaklarının boşa akması önlenerek, 120 adet tarımsal su deposu inşa edilmiştir” ifadelerini de sarf etti.

“MANDA SAYISI 670 DEN 4.000’E YÜKSELMİŞTİR”

Hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerin en fazla üretim gideri olan kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık 5.000 çiftçiye 5.400 ton yem bitkisi desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, isim hakkını aldığı Köykur ve Köysu adlı mera tohumu karışımları ile yapay meralar oluşturuyor. “Yapılan bu proje ile hayvancılık yapan çiftçilerimizin kaba yem ihtiyacı karşılandığından, hayvan sayılarının artması da sağlandı” diyen Başkan Büyükakın, “Ayrıca hayvan barınaklarının modernize edilmesi için çiftçilerimize proje ve malzeme desteği yapıyoruz. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla çalışmalar da yapıyoruz. Damızlık koyun desteği ve barınak yapım projesi için de planlama yapıyoruz. Manda Birliği kurularak manda üreticisinin merkezi desteklerden faydalanması sağlanmıştır. Özellikle ilimizde bulunan manda sayısı 670’den 4.000’e yükselmiştir” açıklamasını yaptı. Birliktelik, Tıbbi ve Aromatik Bitki (TABİP) projesinin Kandıra bölgesine katacağı katkının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.