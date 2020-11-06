06 Kas 2020 - 11:52- Ekonomi

Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimi henüz sonuçlanmazken, bu durum altın fiyatında etkili oldu. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 531 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 865 liradan, cumhuriyet altını da 3.451 liradan işlem görüyor.