Tamirhanede çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki tamirhanede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Duman çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tamirhanede hasara yol açtı.