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06 Kas 2020 - 12:28- Asayiş G: 06 Kas 2020 - 12:30

Tamirhanede çıkan yangın söndürüldü

Gebze'de, tamirhanede çıkan yangın söndürüldü.

Anadolu Ajansı
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Alınan bilgiye göre, Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki tamirhanede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Duman çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tamirhanede hasara yol açtı.

06 Kas 2020 - 12:28 - Asayiş

Muhabir Anadolu Ajansı

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