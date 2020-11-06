Kartepe’den Şanlıurfa’ya Eşme ayvası

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde geliri KOÜ Vakfı’na bağışlanarak dar gelirli öğrencilerin eğitime destek vermek amacıyla Ormanya’da Eşme ayvası satışı yapmıştı. Sosyal medya üzerinden Eşme ayvasının satışını gören Şanlıurfa Viranşehir’de öğretmenlik görevini yapan Umut Horzum’un Eşme Ayvası talebi Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla yerine getirildi.
Şanlıurfa Viranşehir’de öğretmenlik yapan Umut Horzum, sosyal medya üzerinde eşinin hamile olduğunu daha önce Eşme Ayvası yediğini ve tadını unutamadığını dile getirdiği mesajını Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a iletti. Mesajı gören Belediye Başkanı Kocaman, Eşme Ayvası ve cezeryesini Şanlıurfa’ya gönderilmesini sağladı.
"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Belediye Başkanı Kocaman’ın talimatıyla kendilerine ulaştırılan Eşme Ayvası ve Cezeryesi’ne teşekkür eden Umut Horzum eşiyle birlikte fotoğrafını çekerek teşekkürlerini iletti. Öğretmen Horzum mesajında “Kartepe’den Şanlıurfa Viranşehir’e Eşme ayvası isteğimizi yerine getiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Kartepe Belediyesi ailesine teşekkür ediyoruz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.