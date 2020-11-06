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06 Kas 2020 - 12:42- Gündem G: 06 Kas 2020 - 13:16

“Kent Konut’tan lüks binalar üretenlerin vicdanı rahat mı?”

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu haftalık basın toplantısında deprem gerçeği üzerinden iktidara yüklendi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Saadet Partisi (SP) Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu bugün partisinin il binasında haftalık olağan basın toplantısı düzenledi. Ülke ve kent gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Mutlu, bu hafta deprem konusuna değindi. İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek konuşmasında başlayan Mutlu, 2020 yılı içerisinde dünyada 6,5 ve üzerinde şiddetle 14 deprem olduğunu ve bu depremlerde toplam ölü sayısı 170 olduğunu hatırlattı. Hayatını kaybeden 170 insanın 155’inin Türkiye’de meydana gelen iki deprem sonrası olduğunu ifade eden Mutlu, “20 Ocak’ta Elazığ depreminde 41 vatandaşımız ve geçen hafta İzmir’deki depremde de 114 vatandaşımız vefat etti” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN YETERLİ ÇALIŞMALAR YAPILMADI”

Deprem öldürmez, bina öldürür gerçeğinin hatırlanması gerektiğini ifade eden Mutlu, “Neden 2020 yılında dünyadaki 12 büyük depremde toplam 15 kişi ölüyor da biz de 2 depremde 155 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Türkiye’nin %75’i fay hattında bulunuyor. Kocaeli ilimiz en önemli Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer almaktadır. 17 Ağustos depreminden sonra 21 yıl geçti. Her geçen yıl deprem riski artmaktadır. Bu 21 yılda biz halen hasarlı binaların yıkılıp yıkılmayacağını konuşuyoruz. Şehrin kentsel dönüşümü için yeterli çalışmalar yapılmadı. Belediyeler kentsel dönüşüm için gerekli stok alanlar oluşturmadı. İlçelerde belirlenen toplanma alanlarının hiçbirinde elektrik, su ve gerekli teçhizatlar kurulmadı” ifadelerini kullandı.

ENKAZI KALDIRMAK DÖNÜŞÜMDEN DAHA MALİYETLİ”

Bu kentte 20’nin üzerinde ağır hasarlı binanın yıkılmadığını ifade eden Mutlu, “Halbuki 1999 depremi öncesinde inşa edilen tüm yapıların kentsel dönüşüme tabi tutulması gerekmektedir. Şu bilinmelidir ki riski azaltmak ortadan kaldırmak daha sonra oluşacak enkazı kaldırmaktan daha az maliyetlidir. En son İzmir depreminin maliyeti nedir? Peki insan hayatının bir bedeli var mıdır? 1999 depreminde en çok eleştirilen konuların başında gelen deprem yardımlarının akıbeti olmuştu. Gelen paralarla maaşların ödendiği söylendi durdu. 99 depremi sonrası deprem vergisi, özel iletişim vergisi, ihtiyaç akçesi gibi ek kaynaklar oluşturuldu. 18 yılda sadece Deprem vergisi olarak 35 milyar dolar toplanmış” şeklinde konuştu.

VİCDANLARI SIZLIYOR MU?”

Toplanan kaynaklara ne olduğunu soran Mutlu, “Şehrimizde Büyükşehir’in bir iştiraki olarak Kent Konut kuruldu. Amaç kentsel dönüşümü sağlamak ve sosyal konut üretmekti. 2010-17 aralığında büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Konut’tan siyasilerin ve bürokratların çok uygun şartlarda ikişer üçer konut aldığı görüldü. Şu ilde kentsel dönüşümü sağlamak için kurulan kent konuru lüks binalar üretmeye sevk eden anlayışın ve bu evlerden senetlerle ev alanların vicdanı sızlamakta mıdır? Biz ülke yönetimini ve belediye yönetimini ne zaman ant hesabından kurtarabilirsek işte o zaman bu şehirde, insanımıza gerçek manada hizmeti gerçekleştirebiliriz. Kent Konutu bu hale getirenler bunun hesabını verebilecekler midir?

SEDAT USLU NEDEN YOK?

Saadet Partisi kongresinden bir buçuk ay sonra oluşturulan 15 kişilik icra kurulunda Sedat Uslu’nun neden yer almadığı eleştirileri üzerinden açıklama yapan Mutlu, “Bazı arkadaşlarımız izin istemişti. Bunlardan biri Sedat Uslu’ydı. Sedat kardeşimiz ile bir sorunumuz yok. Kendisi 5 yıl yönetimlerde görev aldı. Bizden izin istedi biz de bir süre dinlenmesini makul gördük” dedi.

# Kocaeli, Büyükşehir, açıklama

06 Kas 2020 - 12:42 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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