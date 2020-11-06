Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
06 Kas 2020 - 13:00- Spor G: 06 Kas 2020 - 13:02

Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen "futbolda şike" davasında Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, "şike ve teşvik primi" suçlarından beraat etti.

mask

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen "futbolda şike" davasında, aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 5 kişilik dosyada karar açıklandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski Fenerbahçe  Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, hükümlü sanıklar Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Ahmet Çelebi'nin "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatlerini istedi. Savcı, hükümlü Selim Kımıl'ın ise cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı yapılan savunma sonrası Aziz Yıldırım'ın beraatine karar verdi.

DOSYALAR AYRILMIŞTI

Mahkeme heyeti bir önceki duruşmada, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin usulden bozma ilamına uyulmasına hükmetmişti. Heyet, Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl'ın dosyasının ayrılmasına ve İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan "futbolda şike kumpası" dava dosyasının istenmesine karar vermişti.
# Spor

06 Kas 2020 - 13:00 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kupa fatihi mask
Kupa fatihi
Kupanın geliri de Saffet’e gidecek mask
Kupanın geliri de Saffet’e gidecek
Kupadaki rakibimiz belli oluyor: İsterse fener gelsin !.. mask
Kupadaki rakibimiz belli oluyor: İsterse fener gelsin !..
Kendilerini her an hazır tutmanın ödülünü aldılar!.. mask
Kendilerini her an hazır tutmanın ödülünü aldılar!..
Halkbank tur için sahaya çıkıyor mask
Halkbank tur için sahaya çıkıyor
Orhan Ak Trabzon yolunda mask
Orhan Ak Trabzon yolunda
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
AKP belediye başkan adayı yaşamını yitirdi mask
AKP belediye başkan adayı yaşamını yitirdi
Sonuçları açıklandı 2 saat sonra öldü mask
Sonuçları açıklandı 2 saat sonra öldü
Eski başkan hapis cezasına çarptırıldı mask
Eski başkan hapis cezasına çarptırıldı
Cinayet sanıklardan kan donduran sözler: Yıllardır anlatamadım mask
Cinayet sanıklardan kan donduran sözler: Yıllardır anlatamadım
Sevilen esnaf koronaya yenildi mask
Sevilen esnaf koronaya yenildi
13 yıllık tartışma eski Valimizin talimatı ile son buldu mask
13 yıllık tartışma eski Valimizin talimatı ile son buldu

GALERİ

22 yaşındaki arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla kaydetti mask
22 yaşındaki arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla kaydetti
Antik Roma köprüsü, 2 bin yıldır ayakta duruyor mask
Antik Roma köprüsü, 2 bin yıldır ayakta duruyor
Lastiği patlayan tıra kamyon çarptı: 1 yaralı mask
Lastiği patlayan tıra kamyon çarptı: 1 yaralı
Kocaeli’de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı mask
Kocaeli’de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı
Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası! mask
Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası!
Sardala’daki plaj temizliğinde şaşırtan görüntüler mask
Sardala’daki plaj temizliğinde şaşırtan görüntüler
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL