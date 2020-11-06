Ankara Demirspor maçı ertelendi

30 Ekim’de PCR testinden geçen takımdaki iki futbolcu Serdar Eylik ve Mustafa Kayabaşı’nın test sonucu pozitif çıktı. 31 Ekim itibari ile iki futbolcunun karantina süreleri başladı. 3 gün önce yapılan açıklamada da 10 futbolcuda, 4 teknik kadroda, 1 de personelde pozitif vakaya rastlandı ve bu durum resmi hesaplarda duyuruldu.

AÇIKLAMA BEKLENİYORDU

Ankara Demirspor’da 12 futbolcu karantinaya girmiş oldu. Kurallar 14 futbolcu kalana kadar takımların sahaya çıkması gerektiği yönünde. TFF’ye 25 futbolcu bildiren takımda 13 futbolcu kaldı.Maçın ertelenmesi gerekiyor. Konuyla ilgili TFF’den resmi açıklama bekleniyor. Bu arada ekip, kupada 11 futbolcu ve 1 yedek kaleci ile Mamak FK’yı eledi. Kupa statüsü lig statüsünden farklı olduğu için kupa karşılaşması ertelenmedi. Bugün ise yapılan açıklamada maçın ertelendiği açıkladı.