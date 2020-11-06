“Emekçileri daha fazla germeyin”

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Kocaeli Temsilciliği esnek çalışmaya ilişkin hazırlanan kanun teklifine, düzenlediği basın açıklaması ile tepki gösterdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki çalışanlar için belirli süreli sözleşmelerin iki yıla kadar koşulsuz olarak yapılmasına imkan veren düzenlemeye tepki gösteren TÜRK-İŞ üyeleri, İl Temsilciliği önünde bir araya geldi. İl Temsilcisi ve Türk Metal Şube Başkanı Yakup Yıldız, “Bu akşam ülke genelinde, mesai çıkışında bu paketi protesto ederek ilk mesajımızı veriyoruz. Mesajımızın alınacağını ümit ediyoruz. Bu köleleştirme paketi geri çekilmezse neler yapabileceğimizi herkese gösteririz. Mukaddes saydığımız bu mücadele, çocuklarımızın geleceği içindir” dedi.

“TBMM GÜNDEMİNDEN GERİ ÇEKİLMELİ”

“TBMM'de bulunan Kanun Teklifi kabul edilirse çalışma hayatında yeni huzursuzluklara yol açacaktır” diyen TÜRK-İŞ Bölge Temsilcisi Yakup Yıldız, “3 İşçi Konfederasyonu TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK tarafından bugün yapılan ortak açıklamaya olumlu yaklaşım gösterilmeli ve esnek çalışmaya dönük düzenlemeler TBMM gündeminden geri çekilmelidir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, TBMM'de görüşülecek olan Kanun Teklifi görüşmelerinin izlenmesini ve gelişmelere göre değerlendirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu kapsamda işçiler görüş ve tepkilerini işyerleri ile bölge ve illerde düzenlenecek toplantı ve eylemlerle ortaya koyacaktır” ifadelerini kullandı.

“KÖLELEŞTİRME PAKETİ”

Mücadelemizi büyütüyoruz diyerek sözlerine devam eden Yıldız, “Adına ‘İstihdam Paketi’ dedikleri esnekleştirme, kuralsızlaştırma, güvencesizleştirme yani kısacası ‘köleleştirme paketi’ne karşı sesimizi bugün daha güçlü bir şekilde yükseltiyoruz. Çünkü bu köleleştirme paketine karşı sürdürdüğümüz mücadele de artık yalnız olmadığımızı biliyoruz. İki gün önce HAK-İŞ ve DİSK ile ortak açıklama yaptık. ‘Esnek Çalışmaya Hayır’ dedik. Yaptığımız ortak açıklamayla, Türkiye işçi sınıfının temel hakları söz konusu olduğunda, nasıl bir arada ve dayanışma içinde bir araya geldiğini gösterdik” dedi.

“EMEKÇİLERİ DAHA FAZLA GERMEYİN”

Önergeyi sunanlara seslenen Yıldız, “Gelin bu yanlıştan vazgeçin. Vazgeçin ki arkanızda kötü bir miras bırakmayın. Vazgeçin ki emekçiler adlarınızı duyduğunda yüzlerinizi gördüğünde size saygı göstersin. Vazgeçin ki zaten emekçilerin sahip olduğu onlarca derdine bir dert daha eklemeyin. Salgınla, geçim sıkıntısıyla, işsizlikle, doğal afetlerle başa çıkmaya çalışan emekçileri daha fazla germeyin. Sizin derdiniz gerçekten salgın koşullarında istihdamı arttırmak mı? O zaman gelin, enerjinizi kayıt dışı çalışmayı ortadan kaldırmak için harcayın” dedi.

“HESABINI SORARIZ”

“Gerçekten salgın döneminde emekçileri mi düşünüyorsunuz?” diye soran Yıldız, “O zaman onların istekleri dışında ücretsiz izne çıkartılmalarını engelleyin. Ücretsiz izne çıkartılan bir emekçinin ailesiyle beraber 39 TL ile yaşayabildiğini hayal edin. Hayal edin ki, yaptığınız yanlışların farkına varın. Bizler derdimizi anlatmaktan usandık, onlar bizlere yeni dertler üretmekten usanmadılar. Ama bizlerin mücadeleden vazgeçeceğini mi sanıyorlar? Eğer öyle sanıyorlarsa bizi henüz tanımıyorlar. Bizler mücadeleden vazgeçmeyiz. Ama bugün, ama yarın, bunun hesabını sorarız” ifadelerine yer verdi.