Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
06 Kas 2020 - 16:11- Gündem G: 06 Kas 2020 - 16:13

Vali Yavuz, gönül almaya Kartepe ile devam etti

Daha önceki görev yaptığı illerde toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik uyguladığı “Gönülden Günüle” projesini ilimizde de uygulayan Vali Seddar Yavuz, bu defa Kartepe ilçesinde gönülleri aldı
mask

Vali Seddar Yavuz, gün boyu gerçekleştirdiği yoğun ziyaret ve temaslarına "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında toplumun dezavantajlı kesimine yönelik yapmış olduğu hane ziyaretlerine devam ediyor. Vali Yavuz, bu kapsamda ilk ziyareti Van’da meydana gelen çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün Kartepe İlçesi İbrikdere Mahallesi’ndeki baba ocağına oldu. “Her daim sizlerin yanınızda olduğumuzu bilin” diyen Vali Yavuz, “Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz, sizin isteklerinizin başımızın üstünde yeri var” diyerek bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sordu.

AİLELERİ DİNLEYİP TALİMATLARI VERDİ

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetlerini belirten şehit ailesi, “Sizlerin ziyaretiyle çok mutlu olduk. Allah devletimize zeval vermesin” şeklinde duygularını dile getirdi. Kartepe ilçesinde Fatih Sultan Mehmet ve Köseköy Mahallelerini gezerek 4 aileyi evlerinde ziyaret eden Vali Yavuz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları ile geçimini sağlayan ailelerin yaşadıkları sıkıntı ve sorunları dinledi, yapılması gerekenler noktasında gerekli talimatları verdi.

ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Ziyaretleri sırasında yolda rastladığı vatandaşların da hal ve hatırlarını soran Temizlik, Maske ve Mesafe konularında uyarılarda bulunarak maske dağıtan Vali Yavuz, çocuklarla da yakından ilgilenip kitap ve oyuncak vererek onları sevindirdi. Daha sonra Covid-19 salgınına karşı korunmak, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla esnafları ziyaret ederek denetimlerde bulunan Vali Yavuz, esnafların hal ve hatırlarını sorarak, bol ve bereketli kazançlar diledi.

170 AİLEYİ ZİYARET ETTİLER

Vali Seddar Yavuz’un daha önce görev yaptığı yerlerde de başarı ile uyguladığı projelerinden biri olan “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik olarak devlet ve halk arasındaki bağın güçlenmesi, maddi ve manevi sıkıntıların giderilmesi, toplumsal değerlerin varlığını hissettirmesi amacıyla Kartepe’deki 5 aileye daha yaptığı ziyaretlerle beraber, Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz bugüne kadar ilimizde 170 aileyi evlerinde ziyaret ettiler.

# Kartepe

06 Kas 2020 - 16:11 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesinin eğitim desteğiyle öğrenciler tabletlerine kavuştu mask
İzmit Belediyesinin eğitim desteğiyle öğrenciler tabletlerine kavuştu
Söğüt: Belde Garajı’nda iyileştirme yapacağız mask
Söğüt: Belde Garajı’nda iyileştirme yapacağız
KADEF’ten Saadet’e hayırlı olsun ziyareti mask
KADEF’ten Saadet’e hayırlı olsun ziyareti
Vali Yavuz, gönül almaya Kartepe ile devam etti mask
Vali Yavuz, gönül almaya Kartepe ile devam etti
“Emekçileri daha fazla germeyin” mask
“Emekçileri daha fazla germeyin”
MMO Kocaeli işyeri temsilci sayısı 50’yi aştı mask
MMO Kocaeli işyeri temsilci sayısı 50’yi aştı
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
AKP belediye başkan adayı yaşamını yitirdi mask
AKP belediye başkan adayı yaşamını yitirdi
Sonuçları açıklandı 2 saat sonra öldü mask
Sonuçları açıklandı 2 saat sonra öldü
Eski başkan hapis cezasına çarptırıldı mask
Eski başkan hapis cezasına çarptırıldı
Cinayet sanıklardan kan donduran sözler: Yıllardır anlatamadım mask
Cinayet sanıklardan kan donduran sözler: Yıllardır anlatamadım
Sevilen esnaf koronaya yenildi mask
Sevilen esnaf koronaya yenildi
13 yıllık tartışma eski Valimizin talimatı ile son buldu mask
13 yıllık tartışma eski Valimizin talimatı ile son buldu

GALERİ

22 yaşındaki arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla kaydetti mask
22 yaşındaki arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla kaydetti
Antik Roma köprüsü, 2 bin yıldır ayakta duruyor mask
Antik Roma köprüsü, 2 bin yıldır ayakta duruyor
Lastiği patlayan tıra kamyon çarptı: 1 yaralı mask
Lastiği patlayan tıra kamyon çarptı: 1 yaralı
Kocaeli’de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı mask
Kocaeli’de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı
Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası! mask
Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası!
Sardala’daki plaj temizliğinde şaşırtan görüntüler mask
Sardala’daki plaj temizliğinde şaşırtan görüntüler
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL