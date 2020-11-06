Vali Yavuz, gönül almaya Kartepe ile devam etti

Vali Seddar Yavuz, gün boyu gerçekleştirdiği yoğun ziyaret ve temaslarına "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında toplumun dezavantajlı kesimine yönelik yapmış olduğu hane ziyaretlerine devam ediyor. Vali Yavuz, bu kapsamda ilk ziyareti Van’da meydana gelen çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün Kartepe İlçesi İbrikdere Mahallesi’ndeki baba ocağına oldu. “Her daim sizlerin yanınızda olduğumuzu bilin” diyen Vali Yavuz, “Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz, sizin isteklerinizin başımızın üstünde yeri var” diyerek bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sordu.

AİLELERİ DİNLEYİP TALİMATLARI VERDİ

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetlerini belirten şehit ailesi, “Sizlerin ziyaretiyle çok mutlu olduk. Allah devletimize zeval vermesin” şeklinde duygularını dile getirdi. Kartepe ilçesinde Fatih Sultan Mehmet ve Köseköy Mahallelerini gezerek 4 aileyi evlerinde ziyaret eden Vali Yavuz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları ile geçimini sağlayan ailelerin yaşadıkları sıkıntı ve sorunları dinledi, yapılması gerekenler noktasında gerekli talimatları verdi.

ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Ziyaretleri sırasında yolda rastladığı vatandaşların da hal ve hatırlarını soran Temizlik, Maske ve Mesafe konularında uyarılarda bulunarak maske dağıtan Vali Yavuz, çocuklarla da yakından ilgilenip kitap ve oyuncak vererek onları sevindirdi. Daha sonra Covid-19 salgınına karşı korunmak, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla esnafları ziyaret ederek denetimlerde bulunan Vali Yavuz, esnafların hal ve hatırlarını sorarak, bol ve bereketli kazançlar diledi.

170 AİLEYİ ZİYARET ETTİLER

Vali Seddar Yavuz’un daha önce görev yaptığı yerlerde de başarı ile uyguladığı projelerinden biri olan “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik olarak devlet ve halk arasındaki bağın güçlenmesi, maddi ve manevi sıkıntıların giderilmesi, toplumsal değerlerin varlığını hissettirmesi amacıyla Kartepe’deki 5 aileye daha yaptığı ziyaretlerle beraber, Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz bugüne kadar ilimizde 170 aileyi evlerinde ziyaret ettiler.