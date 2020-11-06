Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan İzmit- Kandıra Yolu’nda kamulaştırması yapılan bölgelerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 40 kilometrelik duble yolun yarısının kamulaştırıldığının aynı zamanda menfez ve yol genişletme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren teknik ekipten bilgiler alan AKP Kocaeli Milletvekili Şeker ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, çalışmaları yerinde inceledi.
19 KM’DE 25 KAVŞAK, 18 KÖPRÜ, 13 ALTGEÇİT
Milletvekili Şeker ve Başkan Turan’a AKP İlçe Başkanı Erol Ölmez, AKP İlçe Başkan Yardımcısı Ruhi Yaşar Sezgin ve Gençlik Kolları Başkanı Ömer Bayrakdar eşlik etti. “İzmit- Kandıra Yolu’nun yakın takipçisiyiz” diyen Turan, “Milletvekilimiz İlyas Şeker, Kandıra İlçe Başkanımız Erol Ölmez ve ilçe teşkilatımızla birlikte İzmit-Kandıra Yolu yapımı için yetkililer tarafından yolun son durumu hakkında bilgiler aldık. Yolun ilk 19 kilometresinde 25 kavşak, 18 köprü, 13 altgeçidin bulunduğu projede kamulaştırma yapılan alanlarda çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.