Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
06 Kas 2020 - 16:12- Siyaset G: 06 Kas 2020 - 16:14

“İzmit-Kandıra Yolu’nun yakın takipçisiyiz”

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İzmit-Kandıra Yolu çalışmalarını AKP Milletvekili İlyas Şeker ve AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ile birlikte yerinde inceledi

mask

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan İzmit- Kandıra Yolu’nda kamulaştırması yapılan bölgelerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 40 kilometrelik duble yolun yarısının kamulaştırıldığının aynı zamanda menfez ve yol genişletme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren teknik ekipten bilgiler alan AKP Kocaeli Milletvekili Şeker ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, çalışmaları yerinde inceledi.

19 KM’DE 25 KAVŞAK, 18 KÖPRÜ, 13 ALTGEÇİT

Milletvekili Şeker ve Başkan Turan’a AKP İlçe Başkanı Erol Ölmez, AKP İlçe Başkan Yardımcısı Ruhi Yaşar Sezgin ve Gençlik Kolları Başkanı Ömer Bayrakdar eşlik etti. “İzmit- Kandıra Yolu’nun yakın takipçisiyiz” diyen Turan, “Milletvekilimiz İlyas Şeker, Kandıra İlçe Başkanımız Erol Ölmez ve ilçe teşkilatımızla birlikte İzmit-Kandıra Yolu yapımı için yetkililer tarafından yolun son durumu hakkında bilgiler aldık. Yolun ilk 19 kilometresinde 25 kavşak, 18 köprü, 13 altgeçidin bulunduğu projede kamulaştırma yapılan alanlarda çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor” dedi.
# Kocaeli, İzmit, AKP, Kandıra

06 Kas 2020 - 16:12 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“İzmit-Kandıra Yolu’nun yakın takipçisiyiz” mask
“İzmit-Kandıra Yolu’nun yakın takipçisiyiz”
Deva Kartepe’nin ilçe kongresi 9 Kasım’da mask
Deva Kartepe’nin ilçe kongresi 9 Kasım’da
CHP Kocaeli İzmir’e gidiyor mask
CHP Kocaeli İzmir’e gidiyor
Yıldızlı, kapatılan SEKA’yı unutmadı mask
Yıldızlı, kapatılan SEKA’yı unutmadı
Gelecek Kocaeli deprem bölgesinde mask
Gelecek Kocaeli deprem bölgesinde
Körfez DEVA, çifte şölene hazır mask
Körfez DEVA, çifte şölene hazır
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
AKP belediye başkan adayı yaşamını yitirdi mask
AKP belediye başkan adayı yaşamını yitirdi
Sonuçları açıklandı 2 saat sonra öldü mask
Sonuçları açıklandı 2 saat sonra öldü
Eski başkan hapis cezasına çarptırıldı mask
Eski başkan hapis cezasına çarptırıldı
Cinayet sanıklardan kan donduran sözler: Yıllardır anlatamadım mask
Cinayet sanıklardan kan donduran sözler: Yıllardır anlatamadım
Sevilen esnaf koronaya yenildi mask
Sevilen esnaf koronaya yenildi
13 yıllık tartışma eski Valimizin talimatı ile son buldu mask
13 yıllık tartışma eski Valimizin talimatı ile son buldu

GALERİ

22 yaşındaki arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla kaydetti mask
22 yaşındaki arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla kaydetti
Antik Roma köprüsü, 2 bin yıldır ayakta duruyor mask
Antik Roma köprüsü, 2 bin yıldır ayakta duruyor
Lastiği patlayan tıra kamyon çarptı: 1 yaralı mask
Lastiği patlayan tıra kamyon çarptı: 1 yaralı
Kocaeli’de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı mask
Kocaeli’de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı
Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası! mask
Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası!
Sardala’daki plaj temizliğinde şaşırtan görüntüler mask
Sardala’daki plaj temizliğinde şaşırtan görüntüler
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL