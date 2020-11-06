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06 Kas 2020 - 16:15- Gündem G: 06 Kas 2020 - 16:17

KADEF’ten Saadet’e hayırlı olsun ziyareti

KADEF Başkanı Ömer Yıldırım ve yönetimi, SP İl Başkanı Zafer Mutlu ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
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Saadet Partisi 7. Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanı seçilen Zafer Mutlu’ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu (KADEF) Başkanı Ömer Yıldırım ve yöneticileri, SP İl Kongresi sonrası İl Başkanı Zafer Mutlu ve parti yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Zafer Mutlu, KADEF Başkanı Ömer Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.
# Kocaeli

06 Kas 2020 - 16:15 - Gündem

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