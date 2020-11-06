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06 Kas 2020 - 16:16- Gündem G: 06 Kas 2020 - 16:18

Söğüt: Belde Garajı’nda iyileştirme yapacağız

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Belde Garajı olarak da bilinen tır parklanma alanında incelemelerde bulundu
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir ile birlikte Belde Garajı olarak da bilinen tır parklanma alanında incelemelerde bulundu. Yarımca Sanayi Sitesi’nin hemen alt kısmında yer alan ve uzun yıllardır hizmet veren alanda eksiklikleri yerinde gören Başkan Şener Söğüt, düzenleme yapılması noktasında talimat verdi.

KISA SÜRE İÇİNDE BİTECEK

Belde Garajı dışında tır parklanmaları için Kabakoz Mahallesi’nde oluşturulan tır ve kamyon park alanı içinde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği 40 dönümlük alanda çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.
# Körfez

06 Kas 2020 - 16:16 - Gündem

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