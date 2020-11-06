 “Çocukları afacanlıklarını kodlamada gösterecekler”

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, okul öncesi (4-6 yaş) çocukların problem çözme, algılama, analiz etme, el becerilerini kullanma ve kendilerini ifade etmeye yönelik atölye çalışmalarına destek vermek için çalıştıklarını dile getirdi. Kocaeli Bilim Merkezi’nde sekizer öğrencinin katılım sağlayacağı bir ya da iki saatlik uygulamalı çalışmalardan oluşacak Afacanlar Atölyesi’nden bahseden Başkan Büyükakın, “Meraklı Afacanlar Atölyesi projesini hayata geçirdiğimiz dersliklerde çocuklarımıza için özel masalar, sandalyeler, dolaplar, kitaplık ve bilimsel materyaller yer alacaktır. Çocuklarımızın gelişimini ve geleceğe donanımlı hazırlanması için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. İnanıyorum ki çocuklarımız afacanlıklarını kodlama gösterecekler” dedi.