EMEP’ten Vali Yavuz’a tepki

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını ile ilgili yaptı açıklamada “Vaka sayıları yönetilemez bir duruma doğru gidiyor” ifadelerini kullanmıştı. Vali Seddar Yavuz’ın virüs açıklamasına EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan tepki gösterdi. Erkan açıklamasında "İcra makamında bulunanların görevi sadece vaka sayılarını açıklamak, salgının yayılma hızına dair değerlendirmelerde bulunmak mıdır?" ifadelerini kullandı.

"NASIL BİR ÖNLEM ALINACAK?"

Kocaeli'de koronavirüs testi için uzun kuyrukların oluştuğunu belirten Erkan açıklamasında, "Vali açıklamasında en fazla pozitif vaka görülen yaş grubunun ise 20-40 yaş aralığında olduğunu dile getirirken, bu yaş grubundaki vaka artışının nedenini ise 'Kendilerine bir şey olmayacağını varsayarak daha dikkatsiz davranıyorlar' şeklinde yorumlamış. Vali Yavuz bu açıklamaları yaparken yerel basına yansıyan bir diğer haberde kentimizde Kovid-19 poliklinikleri önünde test yaptırmak için bekleyen yurttaşların uzun kuyruklar oluşturduğu şeklindeydi. Kuşkusuz, Vali Yavuz’un pandemiye ilişkin bilgilendirmede bulunması, çeşitli uyarılar yapması önemlidir.

“TABLOYU TERSİNE ÇEVİRMEK İÇİN NASIL BİR ÖNLEM ALACAK”

Lakin gerek Vali Yavuz’un açıklamaları, gerekse de ülke genelinde pandemi sürecini yöneten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları akıllara şu soruları getirmektedir. İcra makamında bulunanların görevi sadece vaka sayılarını açıklamak, salgının yayılma hızına dair değerlendirmelerde bulunmak mıdır? Bu tabloyu tersine çevirmek için nasıl bir önlem alınacaktır? En fazla vaka görülen 20-40 yaş aralığındaki yurttaşların kaçı işçidir? Kaçı yaşamını sürdürmek için çalışmak zorunda olduğu için pandemiye rağmen işe gitmek durumundadır?" ifadelerini kullandı.

“MESELE GERÇEKTEN ÖNLEM ALMAKTIR”

Kocaeli'de koronavirüs vakalarının artışa geçtiğinin herkes tarafından bilindiğini söyleyen Erkan, "Bunun için hiç uzağa gitmeden ilimizde faaliyet gösteren fabrika ve işyerlerine, yüz yüze eğitime başlanan okullara bakmak yeterlidir. Mesele 'vakalar artıyor' demek değildir, mesele virüsün yayılımını engellemek için gerçekten önlem almaktır. Fabrikalarda vaka sayıları artarken işçiler çalışmaya devam etmektedir. Testi pozitif olan ve onlarla temaslı olan işçiler karantinaya alınırken, diğer işçiler ise eksik eleman nedeniyle iş yükü artırılarak ve fazla mesailerle çalıştırılıyor. İşçiler ne bedensel ne de ruhen dinlenemiyor. Hala 'Temizlik, maske ve mesafe' demenin ötesine gidilmiyor" dedi.