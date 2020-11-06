Vekil Türkkan, söyleşimizi TBMM'ye taşıdı!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Şubat ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması isteği ile soru önergesi vermiş, 1999 Marmara Depremi’nin ardından Kocaeli’ndeki hasarlı binaların akıbetini sormuştu. Ancak Türkkan’ın bu önergesine Bakanlık’tan cevap gelmedi. 30 Ekim Cuma günü meydana gelen İzmir depreminin ardından İYİ Partili Türkkan cevap alamadığı önergesini tekrar gündeme getirdi.

5.000 BİNA İÇİN BAŞVURU

Önergesinde; “17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde Kocaeli’nde çok sayıda bina hasar almış; ağır hasar statüsünde olan ve yıkılmayı bekleyen İzmit’te 19, Başiskele’de 3, Körfez’de 3, Derince’de 3, Karamürsel’de 1 olmak üzere toplam 29 bina bulunduğu tespit edilmiş, orta hasarlı bina sayısı ise 1.250 olarak belirlenmiştir.” diyen Türkkan, 2012 yılında çıkan kanun çerçevesinde kentsel dönüşüm için 5.000 bina hakkında başvuru yapıldığını, bu binalardan 4.500’ünün yıkıldığını yazdı.

BİN 500 BİNA ORTA HASARLI

Türkkan, önergesinde İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin daha önce yaptığı açıklamaya da yer vererek, “İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi de aradan geçen 21 yılda 29 tane ağır hasarlı binanın Kocaeli’nde hala ayakta olduğunu açıklamıştır. 1.500 tane binanın da orta hasarlı olarak içerisinde insanları barındırmaya devam ettiği ifade edilmiştir.” ifadesini kullandı.



KOCAELİ’DE GÜÇLENDİRİLEN 1.540 HASARLI BİNA VAR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, AFAD İl Müdürü Tekoğul’un açıklamalarını da önergesine taşıdı. “Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, Ağustos ayında yaptığı açıklamada Kocaeli’ndeki 1.540 hasarlı binanın güçlendirildiğini, ancak iskansız ve ruhsatsız yapıldığını ifade etmiştir.” diye yazan Türkkan, “Kocaeli’nde 496 acil toplanma yeri bulunduğu, bu alanların yüzde 60’ının da tabelalarının bittiği yine İl Müdürü tarafından ifade edilmiştir.” dedi.

İşte Türkkan’ın soruları:

1-17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden sonra Kocaeli’nde ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 binanın hala ayakta olduğu doğru mudur, aradan geçen 21 yılda bu binalar ile ilgili olarak neden bir adım atılmamıştır, olası bir depremde yıkılması beklenen bu binalar neden Bakanlık tarafından hala yıkılmamıştır?

2-İlgili Belediyelerin yazıları ve çeşitli mahkeme kararları olmasına rağmen bu binalar için neden bu yazılara ve mahkeme kararlarına uyulmamıştır?



3-Ağır hasarlı 29 binanın yıkılması Bakanlık programı dahilinde midir, bunun için işletilecek bir takvim belirlenmiş midir, büyük tehlike yaratan bu binalar ne zaman yıkılacaktır?

4-Depremden sonra tespit edilen Kocaeli’ndeki 1.250 adet orta hasarlı binalar ile ilgili olarak nasıl bir yol izlenmiştir?

5-2012 yılında çıkan kanun çerçevesinde kentsel dönüşüm için başvurusu yapılan 5.000 binanın tamamı yıkılmış mıdır, bu binaların kentsel dönüşümü ne zaman tamamlanacaktır?

6-Olası bir depremde ağır hasarlı ve orta hasarlı binaların yıkılma tehlikesine karşı aynı acıların tekrar yaşanmaması için Bakanlığınızın aldığı bir tedbir bulunmakta mıdır? Bu tedbirler nelerdir?

7-Kocaeli’nde 1.500 tane binanın orta hasarlı olarak içerisinde insanları barındırmaya devam ettiği doğru mudur, bu binalar ile ilgili olarak nasıl bir yol izlenecektir?

8-Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul tarafından açıklanan, güçlendirilen 1.540 hasarlı binaya iskansız ve ruhsatsız olması nedeni ile Bakanlık tarafından bir işlem uygulanmış mıdır?

9-Kocaeli’nde belirlenen 496 acil toplanma yeri nerelerdir, bu yerler neye göre belirlenmiştir, bu alanlar vatandaşların can ve mal güvenliği için tam anlamıyla hazır hale getirilmiş midir?