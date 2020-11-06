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06 Kas 2020 - 19:30- Gündem G: 06 Kas 2020 - 19:35

Korona verilerindeki artışı devam ediyor!

Ülkemizde koronavirüs kaynaklı hasta ve vefat sayısı düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 190 gün önceki seviyelere ulaşarak 2436 oldu. Böylece toplam vaka sayısı 389 bin 256'ya ulaştı. 83 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 10 bin 722'ye çıktı.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2436 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 83 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 722'ye, toplam vaka sayısı ise 389 bin 256'ya yükseldi

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1914 OLDU


Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1914 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 334 bin 293'e yükseldi. Toplam test sayısı 14 milyon 846 bin 192, ağır hasta sayısı ise 2654'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.7 oldu.

VAKA SAYISI 190 GÜN ÖNCEKİ SEVİYELERE ULAŞTI


Öte yandan, koronavirüs vaka sayısı 190 gün sonra 2400'ün üzerine çıktı. Son olarak 30 Nisan tarihinde 2615 vaka tespit edilmişti.

"MASKE TAKIN, MESAFENİZİ KORUYUN"


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun" ifadelerini kullandı.
# koronavirüs

06 Kas 2020 - 19:30 - Gündem

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