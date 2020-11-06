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06 Kas 2020 - 19:43- Asayiş G: 06 Kas 2020 - 19:44

Gebze'de önemli operasyon! 4 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gebzede bulunan bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda suç aleti ve çalıtnı olduğu değerlendirilen eşyalar ele geçirilirken hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi ile birlikte toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından meydana gelen olayların aydınlatılması maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Gebze'de belirlenen bir adreste yapılan aramada 1 adet 9 mm tabanca 1 adet ruhsatsız av tüfeği 1 adet kurusıkı tabanca 43 adet kelebek diye tabir edilen bıçak 35 adet tabanca fişeği 1 adet kelepçe 3 adet uyuşturucu içmek için kullanılan plastik şişe ve çalıntı olduğu değerlendirilen muhtelif eşyalar ele geçirildi. Evde hakkında uyuşturucu imal ve ticaret suçundan yakalama kararı bulunan S.U. ve F.S. isimli şahıslarla ile birlikte K.Ş. ve A.Ş. isimli 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarma komutanlığında işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 
# Kocaeli, Gebze

06 Kas 2020 - 19:43 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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