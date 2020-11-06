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06 Kas 2020 - 19:45- Spor G: 06 Kas 2020 - 19:47

Yıldıray Berber ile yollar ayrıldı

Kocaelispor’un başarılı orta saha oyuncularından Yıldıray Berber ile karşılıklı olarak anlaşılarak yollar ayrıldı

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
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Kocaelispor ile geçen sezon profesyonel sözleşmeye imza atan başarılı futbolcu Kocaelispor Elit U-19 takımı ile çalışmalarını sürdürüyordu. Geçen sezon Gençlerbirliği tarafından takip edilen ve bu sezon öncesinde de Karacabey Birlikspor’un ısrarla istediği 2001 doğumlu futbolcu Kocaelispor’da kalmayı tercih etmişti. Yeşil siyahlı kulüple bağlarını koparan Yıldıray’ın Gençlerbirliği’nin kurmayları ile görüşeceği ve bu takıma transferinin gerçekleşebileceği öğrenildi. Yıldıray, Kocaelispor formasını 3 yıldır gururla giydiğini belirtti ve Kocaelispor’a şampiyonluk yolunda başarı diledi.
# Kocaelispor

06 Kas 2020 - 19:45 - Spor

Muhabir Ali Köksal

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