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06 Kas 2020 - 20:59- Gündem G: 06 Kas 2020 - 21:04

Otobüs şoförü insanlık ölmemiş dedirtti!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım Park şoförü Tahsin Gündağ, köpeklerin parçalamak üzere olduğu kediyi kurtardı

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
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Ulaşım Park şoförü Tahsin Gündağ, Çenesuyu- Bayındırlık hat 82 dolmuşunun son seferini yapmak için Çenesuyu’ndan kalkış yaptı. Çenesuyu Kaşıklı durağında kalkış yaptı. Son seferi yapıp evine gideceği sırada birkaç köpeğin bir kediyi kovaladığını ve  kediye saldırarak ağır yaraladığını gördü.

ZABITAYA TESLİM ETTİ

Yolcuları mağdur etmeden dolmuşu durduran Gündağ, kediyi kurtarmak istedi. Yaralı kediyi köpeklerden kurtaran Gündağ, hemen yaralı kediyi dolmuşa alarak 153 çağrı merkezini aradı, çağrı merkezi Büyükşehir Zabıta Müdürlüğü’ne yönlendirerek kediyi en yakın yerden teslim alacaklarını bildirdi.

İNSANLIK ÖLMEMİŞ DEDİRTTİ

Yolculardan güzel tepkiler alan Gündağ, son günlerde hayvanlara yapılan eziyetleri bir nebze olsun hafifleterek insanlığın ölmediğini hatırlattı. Dolmuşta durumu iyi olan yaralı kediyi teslim alan zabıta ilk yardımı yapacakları Büyükşehir Veteriner NMdürlüğü’ne teslim edeceklerini bildirdi.

# kedii, tahsin gündağ, belediye şoförü, Büyükşehir

06 Kas 2020 - 20:59 - Gündem

Muhabir Serkan Üldeş

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