İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir depoya baskın düzenledi. Depoda ve deponun önünde yükleme yapılan araçta yapılan aramada 540 kilo kaçak tütün, 11 bin 800 içi doldurulmuş makaron, 2 bin 600 boş makaron ile 100 bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.