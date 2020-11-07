Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
07 Kas 2020 - 12:06- Gündem G: 07 Kas 2020 - 12:29

'Koronadan önce aspirin kullanımı öldürebilir’

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsü tanısı konmayan kişilerin kan sulandırıcı olarak aspirin kullanmasının ölüme yol açabileceğini söyledi.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüste aspirin kullanımının riski ile ilgili bir veri olmadığını; ancak farklı bir durum olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Ceyhan, "Uzun süreli aspirin alan kişilerde grip geçirirse bir hastalığın riskinin arttığını biliyoruz; 'reye sendromu' ismi verilen bir hastalık. Maalesef belli bir dönemine geldikten sonra yüzde yüz öldüren, hiçbir tedavisi olmayan bir hastalık. Bu hep çocuklarda göründü diye zannediliyordu; ama son yıllarda yetişkinlerde de giderek artan yayınlar oldu. Artık biliyoruz ki yetişkinlerde de görünüyor. Uzun süreli aspirin alan belli hastalık grupları var, onlara mutlaka grip aşısı yapılması gerektiğini söylüyoruz ve risk grubundalar onlar" dedi.

'ASPİRİN ŞU DÖNEMDE SAKINCALI'

Grip esnasında alınan aspirinin hastalığın riskini arttırdığını belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Grip geçiren biri aspirin alırsa bu hastalığın riski 35 kat artıyor; karaciğer yetmezliği, beyinde şişmeyle giden çok ağır bir tablo ve henüz bir tedavisi yok. Ölüm oranı aşağı yukarı yüzde yüz. Covid-19 tanısı konmuşsa kişinin aspirin almasında çok önemli bir sakınca yok. Ancak, koruyucu olarak insanlara aspirin vermek ya da bir kişinin sadece ateşi oldu, zaten tek belirtisi olduğu için test yaptıramıyor 'ben koronavirüsüm' diye insanlar kan sulandırıcı olarak aspirin kullanıyor. Şu an grip sezonu da başladı, grip de olabilir, ayırt etmek mümkün değil. O zaman ciddi bir risk çıkıyor ortaya. Bir kişi şu dönemde koruyucu olarak ya da 'ateşi çıktı' diye aspirin alırsa bu bahsettiğim hastalığa davetiye çıkarıyor. Dolayısıyla test yapılıp koronavirüs tanısı konulmadıkça bir kişinin kan sulandırıcı olarak aspirin kullanması şu dönemde sakıncalı" ifadelerini kullandı.

'RASTGELE ASPİRİN KULLANIYORLAR'

Prof. Dr. Ceyhan, 'reye sendromu' riskinden dolayı uzun süredir aspirini hastalarda kullanmadıklarını kaydederek, "Uzun süreden beri ateş düşürücü olarak aspirini bu bahsettiğim risk nedeniyle çok kullanmıyoruz. Çocuklarda kan sulandırıcı olarak koronavirüs tanısı konsa bile aspirin kullanmıyor, diğer kan sulandırıcıları kullanıyoruz. Benim yakınımda olan insanlar bile sanki koronavirüsten koruyacakmış düşüncesiyle rastgele aspirin kullanıyorlar, oldukça riskli bir durum bu. Hiçbir şey olmadan birçok insan sanki koronavirüsten koruyacakmış düşüncesiyle düşük dozda bebek aspirini kullanıyor, bu yanlış bu dönemde" diye konuştu.

# koronavirüs

07 Kas 2020 - 12:06 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yazarlık kursu kayıtları için son gün 12 Kasım mask
Yazarlık kursu kayıtları için son gün 12 Kasım
İzmit Belediyesinin eğitim desteğiyle öğrenciler tabletlerine kavuştu mask
İzmit Belediyesinin eğitim desteğiyle öğrenciler tabletlerine kavuştu
Söğüt: Belde Garajı’nda iyileştirme yapacağız mask
Söğüt: Belde Garajı’nda iyileştirme yapacağız
KADEF’ten Saadet’e hayırlı olsun ziyareti mask
KADEF’ten Saadet’e hayırlı olsun ziyareti
Vali Yavuz, gönül almaya Kartepe ile devam etti mask
Vali Yavuz, gönül almaya Kartepe ile devam etti
“Emekçileri daha fazla germeyin” mask
“Emekçileri daha fazla germeyin”
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
AKP belediye başkan adayı yaşamını yitirdi mask
AKP belediye başkan adayı yaşamını yitirdi
Sonuçları açıklandı 2 saat sonra öldü mask
Sonuçları açıklandı 2 saat sonra öldü
Sevilen esnaf koronaya yenildi mask
Sevilen esnaf koronaya yenildi
Yaşlı kadına uyuşturucu hap verip öldürdüler! mask
Yaşlı kadına uyuşturucu hap verip öldürdüler!
Cinayet sanıklardan kan donduran sözler: Yıllardır anlatamadım mask
Cinayet sanıklardan kan donduran sözler: Yıllardır anlatamadım
13 yıllık tartışma eski Valimizin talimatı ile son buldu mask
13 yıllık tartışma eski Valimizin talimatı ile son buldu

GALERİ

Zehir tacirleri yakalandı mask
Zehir tacirleri yakalandı
Vatandaş vergiden bıktı mask
Vatandaş vergiden bıktı
22 yaşındaki arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla kaydetti mask
22 yaşındaki arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla kaydetti
Antik Roma köprüsü, 2 bin yıldır ayakta duruyor mask
Antik Roma köprüsü, 2 bin yıldır ayakta duruyor
Lastiği patlayan tıra kamyon çarptı: 1 yaralı mask
Lastiği patlayan tıra kamyon çarptı: 1 yaralı
Kocaeli’de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı mask
Kocaeli’de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL