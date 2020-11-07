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07 Kas 2020 - 12:26- Gündem G: 07 Kas 2020 - 12:28

Adem Koç karantinaya alındı

Demokrasi ve Atılım Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeni ile karantinaya alındı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Eski ekonomi bakanı Ali Babacan Başkanlığında kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İzmit İlçe Teşkilatı birinci olağan kongresi bugün Necati Gençoğlu Kültür Merkezinde yapıldı.  Atanmış ilçe Başkanı Çağrı Çakıcı’nın tek aday olduğu kongreye Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat İşleri Başkanı Nihat Ergün, Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ali Ufuk Yaşar, ATİK Yasin Akyol, İzkander Başkanı Hüseyin Öz, Saadet Partisi Yedek İl Yöneticisi Ömer Faruk Yıldırım İl Yöneticileri ve partililer katıldı.

KONGREYE KATILAMADI

Kongrenin başlamasına rağmen bütün gözler İl Başkanı Adem Koç’u aradı. DEVA Partisi İl Başkanı AdemKoç’ün eşi Havva Koç’un koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeni ile karantinaya alındığı öğrenildi. Filyasyon listesinde olması nedeni ile karantinada olacak Adem Koç’un kongreye katılmama sebebini İl Başkan Yardımcısı Orhan Sarısüleyman açıkladı.

10 GÜN ARAMIZDA OLMAYACAK

Sarısüleyman Koç ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hepiniz Adem Başkanı bekliyordunuz. Olağanüstü bir durum olunca ben söz aldım. Kovid 19 nedeni ile Adem Başkanın bir sorunu var. Filyasyonnedeni ile 10 gün aramızda olamayacak. Bir yakının testi pozitif çıktığı için karantinada. Kendisinin hepinize selamları var” dedi.nSerhat GÜNEŞ

# koronavirüs, İzmit

07 Kas 2020 - 12:26 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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