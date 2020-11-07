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07 Kas 2020 - 13:02- Siyaset G: 07 Kas 2020 - 13:05

Ellibeş'ten gençlere baklava jesti

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yarın yapılacak kongre öncesi hazırlıkları kontrol etti, gençlere baklava ikram etti
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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yarın saat 12.00’de gerçekleşecek AKP Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi öncesi salonda çalışma yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, 12 ilçe gençlik kolları başkanı ve yönetimlerini ziyaret ederek 3 tepsi baklava ikram etti. İl başkan yardımcılarının da eşlik ettiği ziyarette konuşan Başkan Ellibeş, “Her şey hazır, Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz” dedi. Kongreye Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında çok sayıda bakan ve genel başkan yardımcısı da bekleniyor.
# Kocaeli, AKP

07 Kas 2020 - 13:02 - Siyaset

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