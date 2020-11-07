DEVA İzmit’te Çağrı Çakıcı seçilmiş başkan

Eski ekonomi bakanı Ali Babacan Başkanlığında kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İzmit İlçe Teşkilatı birinci olağan kongresi bugün Necati Gençoğlu Kültür Merkezinde yapıldı. Atanmış ilçe Başkanı Çağrı Çakıcı’nın tek aday olduğu kongrede 21 İlçe yöneticisi ve 95 İl delegesi seçildi. 96 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongreye Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat İşleri Başkanı Nihat Ergün, Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ali Ufuk Yaşar, ATİK Yasin Akyol, İzkander Başkanı Hüseyin Öz, Saadet Partisi Yedek İl Yöneticisi ASKON Ömer Faruk Yıldırım İl Yöneticileri ve partililer katıldı.

“ORTAK BİR SİYASET YAPACAĞIZ”

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı bir katılımla yapılan kongrenin Divan Başkanlığını Murat Utku Birinci üstlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ilk konuşmayı yapan ilçe Başkanı Çağrı Çakıcı, “Yönetimimiz ile birlikte kongre sürecine girdik. Sizler de bizlere katılarak güçlü dinamik bir Türkiye hedefine ortak olun. Şehrimizin ve şehrimizin insanlarımızın sorunlarını ve onların çözüm önerilerini dinleyerek proje üreten bir siyaset yapacağız. Yerelde ve genelde halkımız ile birlikte yöneteceğiz. Ortak Aklın hakim olacağı bir ilke ile yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

ADEM KOÇ KARANTİNADA

Çakıcı’nın ardından kürsüye İl Başkan Yardımcısı Orhan Sarısüleyman çıktı. İl Başkanı Adem Koç’un neden kongreye katılmadığını açıklayan Sarısüleyman, “Hepiniz Adem Başkanı bekliyordunuz. Olağanüstü bir durum olunca ben söz aldım. Kovid 19 nedeni ile Adem Başkanın bir sorunu var. Filyasyonnedeni ile 10 gün aramızda olamayacak. Bir yakının testi pozitif çıktığı için karantinada. Kendisinin hepinize selamları var. 2 Temmuz’da genel merkezimiz tarafında 4 isim olarak genel merkez tarafından görevlendirildik. 4 Arkadaş hummalı bir çalışma içine girdik. 41 kişilik il yönetim kurulunu oluşturduk Yönetimden sonra ilçe başkanlarımızı atadık.12 ilçe başkanımızı atadık. Bugün gelinen nokta ile 7. İlçe kongremiz olan İzmit Kongresini yapıyoruz. Pazar günü 12 ilçe kongremiz bitiyor. 28 Kasım’da Ali Babacanın katılımı ile DEVA Partisi Kocaeli İl Kongresini yapacağız.” dedi.

“KİMLERLE SİYASET YAPTIĞINIZ ÖNEMLİ”

Sarısüleyman’ın ardından kürüsüye çıkarak kısa bir konuşma gerçekleştiren Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ali Ufuk Yaşar, “Çok süratli bir şekilde ilçe kongrelerini tamamlıyoruz. Bu bir prosedür aslında. Bu prosedürleri tamamlayıp seçimlere katılmamız gerekiyor. Kimlerle siyaset yaptığınız önemli. İşini iyi yapan insanlarla siyaset yapıyor olmak benim için bir zevk. Kongremiz hayırlı olsun.” dedi.

“HUKUK VE ADALET YOK OLDU”

Kongrede son olarak kürsüye çıkan Genel Merkez Teşkilat Başkanı Nihat Ergün çıktı. Türkiye’nin siyaseti artık özgürlük üretmediğini ifade ederek konuşmasına başlayan Nihat Ergün, “Siyaset yasaklar üretiyor, kavga üretiyor ötekileştirme üretiyor. Bunun değişmesi lazım. Türkiye’de siyasetin yeniden barış üretmesi gerekiyor. Türkiye’nin ekonomisi gittikçe fakirlik ve yolsuzluk üreten bir ekonomiye dönüşmüş durumda. Bununla ilgili 100 tane sebep sayabiliriz. Bir tanesi zaten herşeyi açıklıyor. 1- Hukuk ve adalet yok oldu. Ötekilerini saymaya gerek yok. Bütün olumsuzluklar onun arkasında gelir. Biz bunun için yola çıktık. İşlerin yoluna girmesinin en önemli şartı da budur.” ifadelerini kullandı.

“ADALETİ KENDİ ELLERİ İLE YOK EDEN BİR MEKANİZMA”

Yıllardır AKP’de siyaset yapmasına rağmen neden bıraktığı sorularını yanıtlayan Ergün, “Onu var eden sebepler ortadan kalktı. Onu var eden sebepler hukuk ve adalet ihtiyacıydı şimdi hukuk ve adaleti kendi elleri ile yok eden bir mekanizmaya dönüştü. Türkiye’yi refaha ulaştırmak için yol alınmıştı ama bir noktadan sonra tepe aşağıya gitmeye başladı. Ülkeyi zenginleştirmek için yola çıkan bir hareket ülkeyi fakirleştiren ve çevresindekileri zenginleştiren bir hareket haline geldi. Hukuku ve adaleti ortadan kaldıran ve temiz siyaset kirleten bir yapıyı terk etmek herkesin hakkıdır.” şeklinde konuştu.

“HERKES BİRİNİN ADAMI OLACAK DA DÜNYA SİZE Mİ KALACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okuduğu şiir için hapse girdiği dönemleri anlatan Ergün, “Biz onun yanında olduk. Bir şiir okudu diye bir insana haksızlık yapılmaz diye. Şimdi karşı çıkıyoruz bir makale yazdı bir Tweetattı diye hapse girenler var diye. Yanlışın karşısında olmak gibi bir düsturumuz var. Türkiye’de şimdi yasak yasak üstüne. Eleştirel tweet atıyor ve suç sayılıyor. Mahkemede olmasa dış güçlerin adamı olarak suçlanıyor. Herkes birinin adamı olacak da dünya size mi kalacak. Yasaklarla mücadele eden bir siyasetin en büyük yasakçı olması kabul edilemez.” dedi.

“KİMİN RÜŞVET VERİP ALDIĞININ PEŞİNDE DEĞİLİM”

Ülkede yoksulluğun kalıcı hale geldiğini vurgulayan Ergün, açıklamasına yolsuzluk örneği ile devam etti, Ergün, “Yolsuzlukla mücadele edilmesi gerekiyordu. Yolsuzluğun servet siyaseti yapmanın en kolay yolu olduğunu keşfettiler. 100 liralık işi bin liraya nasıl yaptırabiliriz diye düşünüyorlar. Müteahhitler bile şaşır. Siz işi bin liraya yapın biz 800 lirayı nereye göndereceğinizi söyleriz. O günden itibaren Türkiye 100 liralık işleri bin liraya yaptırmaya başladı. Ben kimin rüşvet aldığının kimin kime ne verdiğinin peşinde değilim onu savcılar yapsın. Bu zihniyeti ortadan kaldırmak için DEVA Partisi var.” ifadelerini kullandı.

“GÜVENİN OLMADIĞI YERDE GELİŞME OLMAZ”

Ergün konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Kişiye bağlı bir düzen yürümez. Bir kişi herşeyi yapamaz. İnsan dediğiniz bir nefestir. Bir ülkenin geleceği bir kişiye hipotek edilebilir mi? Bu saçma. Bu saçma fikrin arkasında insanlar nasıl gidebiliyor. Bir kişi üzerinden sistem kurulamaz. Güçlü kurumlar yetiştirmek yerine güçlü adamlar yetiştirdiler. Bu ülkede durmuyor insanlar, durmayacaklar. Rakamlarla oynanıyor. Korona sayılarını öğrenemiyoruz. Enflasyon rakamlarını yanlış açıklıyorlar. Güvenin olmadığı yerde gelişme olmaz. Sabaha karşı merkez bankası başkanını değiştirerek ekonomi düzelmez. Öncekini laf dinlemiyor diye gönderdiler.

KENDİNDEN ÖNCESİ VE SONRASINI KIYASLADI

Ben bakanlıktan ayrıldığımda 2013 sonuydu geçende bir baktım 2 liraymış doların fiyatı. 2013 yılından 2020 yılına kadar ne oldu. Neden arttı. Çünkü zihniyet değişti. O zaman işini doğru yapan insanlar vardı sonra bunlar ortadan kalktı. Denklem ortada. Adamlar rakamlar. Bir insiyatif alınması gerekiyor. Bu insiyatifi de deva partisi alıyor.

ÇAĞRI ÇAKICI’NIN YÖNETİMİ

Çağrı Çakıcı, Mustafa Çifçi, Cihan Alpaslan, Emre Çakar, Aytaç Güçel, Şemsettin Çakır, İlkat Koç, Nurdan Başgöz, Bülent Sağlık, Ercan Aktan, Sevde Aydın, Volkan Süvüş, Enes Akman, Sibel Kadıoğlu, Ersin Narlıoğlu, Erdinç Ertem, Necip Fazıl Uzun, Yasin Sarıer, Hakan Erturan, AbadullahKaravar, Burhan Mert Özarabacı