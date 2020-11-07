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07 Kas 2020 - 13:25- Gündem G: 07 Kas 2020 - 13:49

Belediye başkanı koronaya yakalandı

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak haberi duyuran Turan şunları kaydetti: “Değerli çalışma arkadaşlarım, son yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Ancak sağlık durumumun gayet iyi ve tedavime evde devam edeceğim.Çok şükür aile fertlermiz de başka pozitif vaka yok. En kısa süre içerisinde iyileşerek yeniden görevimizin başına geçmeyi, sizlerle yeniden buluşmayı diliyorum. Sevgi,saygı ve en derin muhabbetlerimi sunuyorum.”
# Kandıra

07 Kas 2020 - 13:25 - Gündem

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