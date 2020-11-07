Kocaeli'de 1 milyar 190 Milyon liralık 6 tesise start verecek!

Kocaeli Dilovası’nda yer alan GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, yeni yatırımlara ev sahipliği yaparak Türkiye ekonomisine sağladığı katma değeri artırmaya devam ediyor.
1 MİLYAR 190 MİLYON LİRALIK TESİS
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın teşrifleriyle 08 Kasım 2020, Pazar günü gerçekleşecek olan GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplam 1 milyar 190 milyon liralık yatırım bedeline sahip 6 tesisin Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni yapılacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.