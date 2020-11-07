Kocaeli için korkutan görüntü! Birçok ilçe kırmızıya büründü

Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve 11 Mart’ta ilk vaka görülen Türkiye’de normalleşme süreci ile birlikte, koronavirüs etkisini artırmaya devam ediyor. Havaların soğuması ile birlikte ülke genelinde vaka artışı yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiş olan ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında Kocaeli’nin birçok ilçesinin ‘yüksek riskli bölge’ ilan edilerek kırmızıya büründüğü görüldü.